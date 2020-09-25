The Replacements - The Complete Inconcerated Live (0603497848263) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
THE COMPLETE INCONCERATED LIVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 388054
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497848263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
THE COMPLETE INCONCERATED LIVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Replacements - The Complete Inconcerated Live (0603497848263) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Alex Chilton
|A2
|Talent Show
|A3
|Back To Back
|A4
|I Don't Know
|A5
|The Ledge
|B1
|Waitress In The Sky
|B2
|Anywhere's Better Than Here
|B3
|Nightclub Jitters
|B4
|Cruella De Ville
|B5
|Achin' To Be
|C1
|Asking Me Lies
|C2
|Bastards Of Young
|C3
|Answering Machine
|C4
|Little Mascara
|C5
|I'll Be You
|D1
|Darlin' One
|D2
|I Will Dare
|D3
|Another Girl, Another Planet
|D4
|I Won't
|D5
|Unsatisfied
|E1
|We'll Inherit The Earth
|E2
|Can't Hardly Wait
|E3
|Color Me Impressed
|E4
|Born To Lose
|E5
|Never Mind
|F1
|Here Comes A Regular
|F2
|Valentine
|F3
|Left Of The Dial
|F4
|Black Diamond
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497848263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
THE COMPLETE INCONCERATED LIVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Alex Chilton
|A2
|Talent Show
|A3
|Back To Back
|A4
|I Don't Know
|A5
|The Ledge
|B1
|Waitress In The Sky
|B2
|Anywhere's Better Than Here
|B3
|Nightclub Jitters
|B4
|Cruella De Ville
|B5
|Achin' To Be
|C1
|Asking Me Lies
|C2
|Bastards Of Young
|C3
|Answering Machine
|C4
|Little Mascara
|C5
|I'll Be You
|D1
|Darlin' One
|D2
|I Will Dare
|D3
|Another Girl, Another Planet
|D4
|I Won't
|D5
|Unsatisfied
|E1
|We'll Inherit The Earth
|E2
|Can't Hardly Wait
|E3
|Color Me Impressed
|E4
|Born To Lose
|E5
|Never Mind
|F1
|Here Comes A Regular
|F2
|Valentine
|F3
|Left Of The Dial
|F4
|Black Diamond
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Replacements - The Complete Inconcerated Live (0603497848263) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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