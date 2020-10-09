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The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка

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The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
PLEASED TO MEET ME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - фото 1
  • The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - фото 2
  • The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - фото 3
  • The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка
5 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция REPLACEMENTS, THE
filter_none Товар входит в коллекцию REPLACEMENTS, THE

Коллекция REPLACEMENTS, THE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
PLEASED TO MEET ME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка

Track List

Disc One: Pleased to Meet Me (2020 Remaster) + Rare, Single-Only Tracks

CD1 1I.O.U.
CD1 2Alex Chilton
CD1 3I Don’t Know
CD1 4Nightclub Jitters
CD1 5The Ledge
CD1 6Never Mind
CD1 7Valentine
CD1 8Shooting Dirty Pool
CD1 9Red Red Wine
CD1 10Skyway
CD1 11Can’t Hardly Wait
CD1 12Election Day
CD1 13Jungle Rock
CD1 14Route 66
CD1 15Tossin’ n’ Turnin’
CD1 16Cool Water
CD1 17Can’t Hardly Wait – Jimmy Iovine Remix

Disc Two: Blackberry Way Demos

CD2 1Bundle Up – Demo
CD2 2Birthday Gal – Demo
CD2 3I.O.U. – Demo
CD2 4Red Red Wine – Demo
CD2 5Photo – Demo
CD2 6Time Is Killing Us – Demo
CD2 7Valentine – Demo
CD2 8Awake Tonight – Demo
CD2 9Hey Shadow – Demo
CD2 10I Don’t Know – Demo
CD2 11Kick It In – Demo 1
CD2 12Shooting Dirty Pool – Demo
CD2 13Kick It In – Demo 2
CD2 14All He Wants To Do Is Fish – Demo
CD2 15Even If It’s Cheap – Demo

Disc Three: Rough Mixes, Outtakes & Alternates

CD3 1Valentine - Rough Mix
CD3 2Never Mind - Rough Mix
CD3 3Birthday Gal - Rough Mix
CD3 4Alex Chilton - Rough Mix
CD3 5Election Day - Rough Mix
CD3 6Kick It In - Rough Mix
CD3 7Red Red Wine - Rough Mix
CD3 8The Ledge - Rough Mix
CD3 9I.O.U. - Rough Mix
CD3 10Can't Hardly Wait - Rough Mix
CD3 11Nightclub Jitters - Rough Mix
CD3 12Skyway - Rough Mix
CD3 13Cool Water - Rough Mix
CD3 14Birthday Gal
CD3 15Learn How to Fail
CD3 16Run for the Country
CD3 17All He Wants to Do Is Fish
CD3 18I Can Help - Outtake
CD3 19Lift Your Skirt
CD3 20Til We're Nude
CD3 21Beer for Breakfast
CD3 22Trouble on the Way
CD3 23I Don't Know - Outtake

Vinyl: Pleased To Meet Me - Rough Mix

A1Valentine - Rough Mix
A2Never Mind - Rough Mix
A3Birthday Gal - Rough Mix
A4Alex Chilton - Rough Mix
A5Election Day - Rough Mix
A6Kick It In - Rough Mix
B1Red Red Wine - Rough Mix
B2The Ledge - Rough Mix
B3I.O.U. - Rough Mix
B4Can't Hardly Wait - Rough Mix
B5Nightclub Jitters - Rough Mix
B6Skyway - Rough Mix
B7Cool Water - Rough Mix

Отзывы о товаре The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
PLEASED TO MEET ME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

Disc One: Pleased to Meet Me (2020 Remaster) + Rare, Single-Only Tracks

CD1 1I.O.U.
CD1 2Alex Chilton
CD1 3I Don’t Know
CD1 4Nightclub Jitters
CD1 5The Ledge
CD1 6Never Mind
CD1 7Valentine
CD1 8Shooting Dirty Pool
CD1 9Red Red Wine
CD1 10Skyway
CD1 11Can’t Hardly Wait
CD1 12Election Day
CD1 13Jungle Rock
CD1 14Route 66
CD1 15Tossin’ n’ Turnin’
CD1 16Cool Water
CD1 17Can’t Hardly Wait – Jimmy Iovine Remix

Disc Two: Blackberry Way Demos

CD2 1Bundle Up – Demo
CD2 2Birthday Gal – Demo
CD2 3I.O.U. – Demo
CD2 4Red Red Wine – Demo
CD2 5Photo – Demo
CD2 6Time Is Killing Us – Demo
CD2 7Valentine – Demo
CD2 8Awake Tonight – Demo
CD2 9Hey Shadow – Demo
CD2 10I Don’t Know – Demo
CD2 11Kick It In – Demo 1
CD2 12Shooting Dirty Pool – Demo
CD2 13Kick It In – Demo 2
CD2 14All He Wants To Do Is Fish – Demo
CD2 15Even If It’s Cheap – Demo

Disc Three: Rough Mixes, Outtakes & Alternates

CD3 1Valentine - Rough Mix
CD3 2Never Mind - Rough Mix
CD3 3Birthday Gal - Rough Mix
CD3 4Alex Chilton - Rough Mix
CD3 5Election Day - Rough Mix
CD3 6Kick It In - Rough Mix
CD3 7Red Red Wine - Rough Mix
CD3 8The Ledge - Rough Mix
CD3 9I.O.U. - Rough Mix
CD3 10Can't Hardly Wait - Rough Mix
CD3 11Nightclub Jitters - Rough Mix
CD3 12Skyway - Rough Mix
CD3 13Cool Water - Rough Mix
CD3 14Birthday Gal
CD3 15Learn How to Fail
CD3 16Run for the Country
CD3 17All He Wants to Do Is Fish
CD3 18I Can Help - Outtake
CD3 19Lift Your Skirt
CD3 20Til We're Nude
CD3 21Beer for Breakfast
CD3 22Trouble on the Way
CD3 23I Don't Know - Outtake

Vinyl: Pleased To Meet Me - Rough Mix

A1Valentine - Rough Mix
A2Never Mind - Rough Mix
A3Birthday Gal - Rough Mix
A4Alex Chilton - Rough Mix
A5Election Day - Rough Mix
A6Kick It In - Rough Mix
B1Red Red Wine - Rough Mix
B2The Ledge - Rough Mix
B3I.O.U. - Rough Mix
B4Can't Hardly Wait - Rough Mix
B5Nightclub Jitters - Rough Mix
B6Skyway - Rough Mix
B7Cool Water - Rough Mix
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Отзывы


The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - по цене 5150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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