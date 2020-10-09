The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
PLEASED TO MEET ME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб.
В наличии
Код товара: 388053
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5 150 руб.
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Коллекция REPLACEMENTS, THE
Коллекция REPLACEMENTS, THE
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В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая ...
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В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Replacements - The Complete Inconcerated Live (0603497848263...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
PLEASED TO MEET ME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка
Track List
Disc One: Pleased to Meet Me (2020 Remaster) + Rare, Single-Only Tracks
|CD1 1
|I.O.U.
|CD1 2
|Alex Chilton
|CD1 3
|I Don’t Know
|CD1 4
|Nightclub Jitters
|CD1 5
|The Ledge
|CD1 6
|Never Mind
|CD1 7
|Valentine
|CD1 8
|Shooting Dirty Pool
|CD1 9
|Red Red Wine
|CD1 10
|Skyway
|CD1 11
|Can’t Hardly Wait
|CD1 12
|Election Day
|CD1 13
|Jungle Rock
|CD1 14
|Route 66
|CD1 15
|Tossin’ n’ Turnin’
|CD1 16
|Cool Water
|CD1 17
|Can’t Hardly Wait – Jimmy Iovine Remix
Disc Two: Blackberry Way Demos
|CD2 1
|Bundle Up – Demo
|CD2 2
|Birthday Gal – Demo
|CD2 3
|I.O.U. – Demo
|CD2 4
|Red Red Wine – Demo
|CD2 5
|Photo – Demo
|CD2 6
|Time Is Killing Us – Demo
|CD2 7
|Valentine – Demo
|CD2 8
|Awake Tonight – Demo
|CD2 9
|Hey Shadow – Demo
|CD2 10
|I Don’t Know – Demo
|CD2 11
|Kick It In – Demo 1
|CD2 12
|Shooting Dirty Pool – Demo
|CD2 13
|Kick It In – Demo 2
|CD2 14
|All He Wants To Do Is Fish – Demo
|CD2 15
|Even If It’s Cheap – Demo
Disc Three: Rough Mixes, Outtakes & Alternates
|CD3 1
|Valentine - Rough Mix
|CD3 2
|Never Mind - Rough Mix
|CD3 3
|Birthday Gal - Rough Mix
|CD3 4
|Alex Chilton - Rough Mix
|CD3 5
|Election Day - Rough Mix
|CD3 6
|Kick It In - Rough Mix
|CD3 7
|Red Red Wine - Rough Mix
|CD3 8
|The Ledge - Rough Mix
|CD3 9
|I.O.U. - Rough Mix
|CD3 10
|Can't Hardly Wait - Rough Mix
|CD3 11
|Nightclub Jitters - Rough Mix
|CD3 12
|Skyway - Rough Mix
|CD3 13
|Cool Water - Rough Mix
|CD3 14
|Birthday Gal
|CD3 15
|Learn How to Fail
|CD3 16
|Run for the Country
|CD3 17
|All He Wants to Do Is Fish
|CD3 18
|I Can Help - Outtake
|CD3 19
|Lift Your Skirt
|CD3 20
|Til We're Nude
|CD3 21
|Beer for Breakfast
|CD3 22
|Trouble on the Way
|CD3 23
|I Don't Know - Outtake
Vinyl: Pleased To Meet Me - Rough Mix
|A1
|Valentine - Rough Mix
|A2
|Never Mind - Rough Mix
|A3
|Birthday Gal - Rough Mix
|A4
|Alex Chilton - Rough Mix
|A5
|Election Day - Rough Mix
|A6
|Kick It In - Rough Mix
|B1
|Red Red Wine - Rough Mix
|B2
|The Ledge - Rough Mix
|B3
|I.O.U. - Rough Mix
|B4
|Can't Hardly Wait - Rough Mix
|B5
|Nightclub Jitters - Rough Mix
|B6
|Skyway - Rough Mix
|B7
|Cool Water - Rough Mix
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497846467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
The Replacements
Альбом (сингл)
PLEASED TO MEET ME
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
3 CD
Страна производитель
США
Track List
Disc One: Pleased to Meet Me (2020 Remaster) + Rare, Single-Only Tracks
|CD1 1
|I.O.U.
|CD1 2
|Alex Chilton
|CD1 3
|I Don’t Know
|CD1 4
|Nightclub Jitters
|CD1 5
|The Ledge
|CD1 6
|Never Mind
|CD1 7
|Valentine
|CD1 8
|Shooting Dirty Pool
|CD1 9
|Red Red Wine
|CD1 10
|Skyway
|CD1 11
|Can’t Hardly Wait
|CD1 12
|Election Day
|CD1 13
|Jungle Rock
|CD1 14
|Route 66
|CD1 15
|Tossin’ n’ Turnin’
|CD1 16
|Cool Water
|CD1 17
|Can’t Hardly Wait – Jimmy Iovine Remix
Disc Two: Blackberry Way Demos
|CD2 1
|Bundle Up – Demo
|CD2 2
|Birthday Gal – Demo
|CD2 3
|I.O.U. – Demo
|CD2 4
|Red Red Wine – Demo
|CD2 5
|Photo – Demo
|CD2 6
|Time Is Killing Us – Demo
|CD2 7
|Valentine – Demo
|CD2 8
|Awake Tonight – Demo
|CD2 9
|Hey Shadow – Demo
|CD2 10
|I Don’t Know – Demo
|CD2 11
|Kick It In – Demo 1
|CD2 12
|Shooting Dirty Pool – Demo
|CD2 13
|Kick It In – Demo 2
|CD2 14
|All He Wants To Do Is Fish – Demo
|CD2 15
|Even If It’s Cheap – Demo
Disc Three: Rough Mixes, Outtakes & Alternates
|CD3 1
|Valentine - Rough Mix
|CD3 2
|Never Mind - Rough Mix
|CD3 3
|Birthday Gal - Rough Mix
|CD3 4
|Alex Chilton - Rough Mix
|CD3 5
|Election Day - Rough Mix
|CD3 6
|Kick It In - Rough Mix
|CD3 7
|Red Red Wine - Rough Mix
|CD3 8
|The Ledge - Rough Mix
|CD3 9
|I.O.U. - Rough Mix
|CD3 10
|Can't Hardly Wait - Rough Mix
|CD3 11
|Nightclub Jitters - Rough Mix
|CD3 12
|Skyway - Rough Mix
|CD3 13
|Cool Water - Rough Mix
|CD3 14
|Birthday Gal
|CD3 15
|Learn How to Fail
|CD3 16
|Run for the Country
|CD3 17
|All He Wants to Do Is Fish
|CD3 18
|I Can Help - Outtake
|CD3 19
|Lift Your Skirt
|CD3 20
|Til We're Nude
|CD3 21
|Beer for Breakfast
|CD3 22
|Trouble on the Way
|CD3 23
|I Don't Know - Outtake
Vinyl: Pleased To Meet Me - Rough Mix
|A1
|Valentine - Rough Mix
|A2
|Never Mind - Rough Mix
|A3
|Birthday Gal - Rough Mix
|A4
|Alex Chilton - Rough Mix
|A5
|Election Day - Rough Mix
|A6
|Kick It In - Rough Mix
|B1
|Red Red Wine - Rough Mix
|B2
|The Ledge - Rough Mix
|B3
|I.O.U. - Rough Mix
|B4
|Can't Hardly Wait - Rough Mix
|B5
|Nightclub Jitters - Rough Mix
|B6
|Skyway - Rough Mix
|B7
|Cool Water - Rough Mix
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Replacements - Pleased To Meet Me (0603497846467) виниловая пластинка - по цене 5150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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