Armin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Intense
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб.
В наличии
Код товара: 659174
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5 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262013490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Intense
Жанр
House
Трек-лист
Intense (Featuring Miri Ben-Ari), This Is What It Feels Like (Featuring Trevor Guthrie), Beautiful Life (Featuring Cindy Alma), Waiting For The Night (Featuring Fiora), Pulsar, Sound Of The Drums (Featuring Laura Jansen), Alone (Featuring Lauren Evans), Turn This Love Around (Vs Nervo Featuring Laura V.), Won’t Let You Go (Featuring Aruna), In 10 Years From Now, Last Stop Before Heaven, Forever Is Ours (Featuring Emma Hewitt), Love Never Came (Featuring Richard Bedford), Who’s Afraid Of 138?!, R
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Armin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intense (Featuring Miri Ben-Ari), This Is What It Feels Like (Featuring Trevor Guthrie), Beautiful Life (Featuring Cindy Alma), Waiting For The Night (Featuring Fiora), Pulsar, Sound Of The Drums (Featuring Laura Jansen), Alone (Featuring Lauren Evans), Turn This Love Around (Vs Nervo Featuring Laura V.), Won’t Let You Go (Featuring Aruna), In 10 Years From Now, Last Stop Before Heaven, Forever Is Ours (Featuring Emma Hewitt), Love Never Came (Featuring Richard Bedford), Who’s Afraid Of 138?!, Reprise (Featuring Bagga Bownz)
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262013490]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Armin van Buuren
Альбом (сингл)
Intense
Жанр
House
Трек-лист
Intense (Featuring Miri Ben-Ari), This Is What It Feels Like (Featuring Trevor Guthrie), Beautiful Life (Featuring Cindy Alma), Waiting For The Night (Featuring Fiora), Pulsar, Sound Of The Drums (Featuring Laura Jansen), Alone (Featuring Lauren Evans), Turn This Love Around (Vs Nervo Featuring Laura V.), Won’t Let You Go (Featuring Aruna), In 10 Years From Now, Last Stop Before Heaven, Forever Is Ours (Featuring Emma Hewitt), Love Never Came (Featuring Richard Bedford), Who’s Afraid Of 138?!, R
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intense (Featuring Miri Ben-Ari), This Is What It Feels Like (Featuring Trevor Guthrie), Beautiful Life (Featuring Cindy Alma), Waiting For The Night (Featuring Fiora), Pulsar, Sound Of The Drums (Featuring Laura Jansen), Alone (Featuring Lauren Evans), Turn This Love Around (Vs Nervo Featuring Laura V.), Won’t Let You Go (Featuring Aruna), In 10 Years From Now, Last Stop Before Heaven, Forever Is Ours (Featuring Emma Hewitt), Love Never Came (Featuring Richard Bedford), Who’s Afraid Of 138?!, Reprise (Featuring Bagga Bownz)
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Купить Armin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490) виниловая пластинка - по цене 5510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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