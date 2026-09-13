Exodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Persona Non Grata
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721487
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361415914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Persona Non Grata
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Persona Non Grata, R.E.M.F., Slipping Into Madness, Elitist, Prescribing Horror, The Beatings Will Continue (Until Morale Improves), The Years of Death and Dying, Clickbait, The Fires of Division, Cosa Del Pantano, Lunatic-liar-lord, Antiseed
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Exodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая пластинка
Persona Non Grata - одиннадцатый студийный альбом легендарной американской трэш-метал- группы Exodus, первоначально выпущенный в 2021 году. Переиздание на цветном виниле. "Persona Non Grata" вышел после долгого перерыва со времени предыдущего альбома 2014 года "Blood In, Blood Out". Альбом получил весьма положительные отзывы. Он был включен Loudwire в список лучших рок-метал-альбомов 2021 года. Издание также отметило "The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)" среди лучших металлических треков того же года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361415914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Persona Non Grata
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Persona Non Grata, R.E.M.F., Slipping Into Madness, Elitist, Prescribing Horror, The Beatings Will Continue (Until Morale Improves), The Years of Death and Dying, Clickbait, The Fires of Division, Cosa Del Pantano, Lunatic-liar-lord, Antiseed
Версия издания
picture
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Persona Non Grata - одиннадцатый студийный альбом легендарной американской трэш-метал- группы Exodus, первоначально выпущенный в 2021 году. Переиздание на цветном виниле. "Persona Non Grata" вышел после долгого перерыва со времени предыдущего альбома 2014 года "Blood In, Blood Out". Альбом получил весьма положительные отзывы. Он был включен Loudwire в список лучших рок-метал-альбомов 2021 года. Издание также отметило "The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)" среди лучших металлических треков того же года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Exodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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