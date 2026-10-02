Pearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 402809
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Who Ever Said
|5:11
|A2
|Superblood Wolfmoon
|3:49
|A3
|Dance Of The Clairvoyants
|4:26
|A4
|Quick Escape
|4:47
|B1
|Alright
|3:44
|B2
|Seven O'Clock
|6:14
|B3
|Never Destination
|4:17
|B4
|Take The Long Way
|3:42
|C1
|Buckle Up
|3:37
|C2
|Comes Then Goes
|6:02
|C3
|Retrograde
|5:22
|C4
|River Cross
|5:53
|D
|Dance Of The Clairvoyants (Edit)
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Who Ever Said
|5:11
|A2
|Superblood Wolfmoon
|3:49
|A3
|Dance Of The Clairvoyants
|4:26
|A4
|Quick Escape
|4:47
|B1
|Alright
|3:44
|B2
|Seven O'Clock
|6:14
|B3
|Never Destination
|4:17
|B4
|Take The Long Way
|3:42
|C1
|Buckle Up
|3:37
|C2
|Comes Then Goes
|6:02
|C3
|Retrograde
|5:22
|C4
|River Cross
|5:53
|D
|Dance Of The Clairvoyants (Edit)
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка - стоимость товара 5710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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