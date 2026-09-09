Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
В наличии
Код товара: 166100
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 790 руб.
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Коллекция TYLER, THE CREATOR
Коллекция TYLER, THE CREATOR
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В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Foreword
|3:13
|A2
|Where This Flower Blooms
|3:14
|A3
|Sometimes...
|0:36
|A4
|See You Again
|3:00
|B1
|Who Dat Boy
|3:24
|B2
|Pothole
|3:56
|B3
|Garden Shed
|3:43
|C1
|Boredom
|5:20
|C2
|I Ain't Got Time!
|3:26
|C3
|911 / Mr. Lonely
|4:15
|D1
|Droppin' Seeds
|1:00
|D2
|November
|3:45
|D3
|Glitter
|3:44
|D4
|Enjoy Right Now, Today
|3:55
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Foreword
|3:13
|A2
|Where This Flower Blooms
|3:14
|A3
|Sometimes...
|0:36
|A4
|See You Again
|3:00
|B1
|Who Dat Boy
|3:24
|B2
|Pothole
|3:56
|B3
|Garden Shed
|3:43
|C1
|Boredom
|5:20
|C2
|I Ain't Got Time!
|3:26
|C3
|911 / Mr. Lonely
|4:15
|D1
|Droppin' Seeds
|1:00
|D2
|November
|3:45
|D3
|Glitter
|3:44
|D4
|Enjoy Right Now, Today
|3:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Tyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластинка - по цене 5790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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