The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 388233
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Igor's Theme
|3:21
|A2
|Earfquake
|3:10
|A3
|I Think
|3:32
|A4
|Boyfriend
|4:00
|A5
|Running Out Of Time
|2:57
|A6
|New Magic Wand
|3:15
|B1
|A Boy Is A Gun
|3:30
|B2
|Puppet
|2:59
|B3
|What's Good
|3:26
|B4
|Gone, Gone / Thank You
|6:15
|B5
|I Don't Love You Anymore
|2:41
|B6
|Are We Still Friends?
|4:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Igor's Theme
|3:21
|A2
|Earfquake
|3:10
|A3
|I Think
|3:32
|A4
|Boyfriend
|4:00
|A5
|Running Out Of Time
|2:57
|A6
|New Magic Wand
|3:15
|B1
|A Boy Is A Gun
|3:30
|B2
|Puppet
|2:59
|B3
|What's Good
|3:26
|B4
|Gone, Gone / Thank You
|6:15
|B5
|I Don't Love You Anymore
|2:41
|B6
|Are We Still Friends?
|4:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Отличный альбом, пластинка новая, хорошее качество печати и звучания, без шумов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
По цене на Котофото рекомендую. Получается очень выгодно.
The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Creator Tyler - Igor (0190759652213) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличный альбом, пластинка новая, хорошее качество печати и звучания, без шумов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
По цене на Котофото рекомендую. Получается очень выгодно.