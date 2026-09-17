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Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка

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Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 1
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 2
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 3
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 4
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 5
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Splat!
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 1
  • Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 2
  • Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 3
  • Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 4
  • Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 5
  • Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759215097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Splat!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Arrogant Boy, Diablo, The Rider, The Lunatic, The Only Horse In Town, Sacred Land, The Beating Of Wings, Guilt Trippin', Scriblin' Gib'rish, Jessica's Bra, Third Call, My New Movie, Splat!
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка

«SPLAT!» — долгожданный новый альбом одной из величайших рок-групп всех времен Deep Purple, включающий 13 совершенно новых треков Издание на 180 г виниле 45 об/мин в гейтфолде. Альбом "SPLAT!" — это самая мощная работа группы за многие годы. Спродюсированный Бобом Эзрином, альбом точно отражает звучание и настрой, которые десятилетиями делали Deep Purple безошибочно узнаваемыми. В основе "SPLAT!" лежит идея, разработанная фронтменом Иэном Гилланом: конец человечества, задуманный не как апокалипсис, а как метаморфоза, выходящая за пределы физического существования. Иэн Гиллан: «Нынешний состав Deep Purple очень похож на современную версию Deep Purple из семидесятых».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Edel Records
Barcode
[4029759215097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Splat!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Arrogant Boy, Diablo, The Rider, The Lunatic, The Only Horse In Town, Sacred Land, The Beating Of Wings, Guilt Trippin', Scriblin' Gib'rish, Jessica's Bra, Third Call, My New Movie, Splat!
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
«SPLAT!» — долгожданный новый альбом одной из величайших рок-групп всех времен Deep Purple, включающий 13 совершенно новых треков Издание на 180 г виниле 45 об/мин в гейтфолде. Альбом "SPLAT!" — это самая мощная работа группы за многие годы. Спродюсированный Бобом Эзрином, альбом точно отражает звучание и настрой, которые десятилетиями делали Deep Purple безошибочно узнаваемыми. В основе "SPLAT!" лежит идея, разработанная фронтменом Иэном Гилланом: конец человечества, задуманный не как апокалипсис, а как метаморфоза, выходящая за пределы физического существования. Иэн Гиллан: «Нынешний состав Deep Purple очень похож на современную версию Deep Purple из семидесятых».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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