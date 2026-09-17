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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) виниловая пластинка

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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) - фото 1
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) - фото 2
OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) - фото 1
  • OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) - фото 2
  • OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Passion Pit: Where I Come From, Ellie Goulding: Bittersweet, Green Day: The Forgotten, Feist: Fire In The Water, The Boom Circuits: Everything And Nothing, St. Vincent: The Antidote, POP ETC: Speak Up, Iko: Heart Of Stone, A Boy And His Kite: Cover Your Tracks, James Vincent McMorrow: Ghosts, Paul McDonald & Nikki Reed: All I've Ever Needed, Reeve Carney: New For You, Christina Perri Feat. Steve Kazee: A Thousand Years (Part 2), Carter Burwell: Plus Que Ma Propre Vie
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) виниловая пластинка

Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1». Включает 19 треков от Бруно Марса, Кристины Перри, Sleeping At Last и многих других. Лимитированное издание на красном виниле



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497811205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Passion Pit: Where I Come From, Ellie Goulding: Bittersweet, Green Day: The Forgotten, Feist: Fire In The Water, The Boom Circuits: Everything And Nothing, St. Vincent: The Antidote, POP ETC: Speak Up, Iko: Heart Of Stone, A Boy And His Kite: Cover Your Tracks, James Vincent McMorrow: Ghosts, Paul McDonald & Nikki Reed: All I've Ever Needed, Reeve Carney: New For You, Christina Perri Feat. Steve Kazee: A Thousand Years (Part 2), Carter Burwell: Plus Que Ma Propre Vie
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Впервые на виниле выпущен саундтрек к культовому фильму «Сумерки. Сага: Рассвет. Часть 1». Включает 19 треков от Бруно Марса, Кристины Перри, Sleeping At Last и многих других. Лимитированное издание на красном виниле


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists) (coloured) (0603497811205) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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