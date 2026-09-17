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Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) виниловая пластинка

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Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 1
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 2
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 3
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 4
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 5
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 6
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 7
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Baladas En Espanol
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 1
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 2
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 3
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 4
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 5
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 6
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 7
  • Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854375977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Baladas En Espanol
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Un Dia Sin Ti (Spending My Time), Crash! Boom! Bang! (Spanish Version), Directamente a Ti (Run To You), Alguien (Anyone), No S? Si Es Amor (It Must Have Been Love), Quisiera Volar (Wish I Could Fly), Como La Lluiva En El Cristal (Watercolours In The Rain), Cu?nto Lo Siento (I'm Sorry), Habla El Coraz?n (Listen To Your Heart), T?mida (Vulnerable), El D?a Del Amor (Perfect Day), Quiero Ser Como Tu (I Don't Want To Get Hurt), Soy Una Mujer (Fading Like A Flower, Every Time You Leave), Lo Siento (Sa
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) виниловая пластинка

«Baladas En Espa?ol» — это сборник 1996 года, в который вошли некоторые из самых любимых баллад дуэта, представленные в испаноязычных версиях. Он занимает уникальное место в дискографии Roxette, поскольку это первый альбом дуэта, содержащий песни на языке, отличном от английского. Впервые в истории "Baladas En Espa?ol" выходит на виниле к 30-летию, дополненный четырьмя бонусными треками по сравнению с оригинальным изданием. Лимитированное издание на красном виниле Расположенный между международным сборником лучших хитов «Don't Bore Us, Get to the Chorus!» (1995) и студийным возвращением «Have a Nice Day» (1999), «Baladas En Espa?ol» отражает момент, когда Roxette активно укрепляли свою мировую популярность. Сегодня этот альбом пользуется всё большей популярностью, особенно среди коллекционеров и давних поклонников. Оригинальные издания на CD и кассетах стали желанными предметами коллекционирования из-за ограниченного регионального распространения, а теперь, когда рынок винила снова переживает бум, альбом стал очень востребованным дополнением к коллекциям пластинок поклонников Roxette — не только в испаноязычном мире, но и во всём мире.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5026854375977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Roxette
Альбом (сингл)
Baladas En Espanol
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Un Dia Sin Ti (Spending My Time), Crash! Boom! Bang! (Spanish Version), Directamente a Ti (Run To You), Alguien (Anyone), No S? Si Es Amor (It Must Have Been Love), Quisiera Volar (Wish I Could Fly), Como La Lluiva En El Cristal (Watercolours In The Rain), Cu?nto Lo Siento (I'm Sorry), Habla El Coraz?n (Listen To Your Heart), T?mida (Vulnerable), El D?a Del Amor (Perfect Day), Quiero Ser Como Tu (I Don't Want To Get Hurt), Soy Una Mujer (Fading Like A Flower, Every Time You Leave), Lo Siento (Sa
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Baladas En Espa?ol» — это сборник 1996 года, в который вошли некоторые из самых любимых баллад дуэта, представленные в испаноязычных версиях. Он занимает уникальное место в дискографии Roxette, поскольку это первый альбом дуэта, содержащий песни на языке, отличном от английского. Впервые в истории "Baladas En Espa?ol" выходит на виниле к 30-летию, дополненный четырьмя бонусными треками по сравнению с оригинальным изданием. Лимитированное издание на красном виниле Расположенный между международным сборником лучших хитов «Don't Bore Us, Get to the Chorus!» (1995) и студийным возвращением «Have a Nice Day» (1999), «Baladas En Espa?ol» отражает момент, когда Roxette активно укрепляли свою мировую популярность. Сегодня этот альбом пользуется всё большей популярностью, особенно среди коллекционеров и давних поклонников. Оригинальные издания на CD и кассетах стали желанными предметами коллекционирования из-за ограниченного регионального распространения, а теперь, когда рынок винила снова переживает бум, альбом стал очень востребованным дополнением к коллекциям пластинок поклонников Roxette — не только в испаноязычном мире, но и во всём мире.


Теги товара: Поп-музыка
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Доставка
Отзывы


Roxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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