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The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка

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The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Show
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448478986]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Show
Трек-лист
Tape, Open, High, Pictures Of You, Lullaby, Just Like Heaven, Fascination Street, A Night Like This, Trust, Doing The Unstuck, The Walk, Lets Go To Bed, Friday Im In Love, Inbetween Days, From The Edge Of The Deep Green Sea, Never Enough, Cut, End
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tape, Open, High, Pictures Of You, Lullaby, Just Like Heaven, Fascination Street, A Night Like This, Trust, Doing The Unstuck, The Walk, Lets Go To Bed, Friday Im In Love, Inbetween Days, From The Edge Of The Deep Green Sea, Never Enough, Cut, End



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448478986]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Show
Трек-лист
Tape, Open, High, Pictures Of You, Lullaby, Just Like Heaven, Fascination Street, A Night Like This, Trust, Doing The Unstuck, The Walk, Lets Go To Bed, Friday Im In Love, Inbetween Days, From The Edge Of The Deep Green Sea, Never Enough, Cut, End
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tape, Open, High, Pictures Of You, Lullaby, Just Like Heaven, Fascination Street, A Night Like This, Trust, Doing The Unstuck, The Walk, Lets Go To Bed, Friday Im In Love, Inbetween Days, From The Edge Of The Deep Green Sea, Never Enough, Cut, End


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Show (0602448478986) виниловая пластинка - стоимость товара 6290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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