Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 402424
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5 930 руб.
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Коллекция Krall, Diana
Коллекция Krall, Diana
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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
Track List
|A1
|We Just Couldn't Say Goodbye
|3:07
|A2
|There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears
|4:29
|A3
|Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain
|3:43
|A4
|You Know- I Know Everything's Made For Love
|3:47
|B1
|Glad Rag Doll
|4:34
|B2
|I'm A Little Mixed Up
|4:36
|B3
|Prairie Lullaby
|4:22
|C1
|Here Lies Love
|5:08
|C2
|I Used To Love You But It's All Over Now
|2:50
|C3
|Let It Rain
|5:44
|D1
|Lonely Avenue
|6:57
|D2
|Wide River To Cross
|3:51
|D3
|When The Curtain Comes Down
|4:52
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Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|We Just Couldn't Say Goodbye
|3:07
|A2
|There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears
|4:29
|A3
|Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain
|3:43
|A4
|You Know- I Know Everything's Made For Love
|3:47
|B1
|Glad Rag Doll
|4:34
|B2
|I'm A Little Mixed Up
|4:36
|B3
|Prairie Lullaby
|4:22
|C1
|Here Lies Love
|5:08
|C2
|I Used To Love You But It's All Over Now
|2:50
|C3
|Let It Rain
|5:44
|D1
|Lonely Avenue
|6:57
|D2
|Wide River To Cross
|3:51
|D3
|When The Curtain Comes Down
|4:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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