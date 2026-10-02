Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 402166
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Waltz For Ruth
|4:28
|A2
|Our Spanish Love Song
|5:40
|A3
|Message To A Friend
|6:13
|B1
|Two For The Road
|5:16
|B2
|First Song (For Ruth)
|6:37
|B3
|The Moon Is A Harsh Mistress
|4:05
|B4
|The Precious Jewel (In Memory Of My Father Carl E. Haden)
|3:47
|C1
|He's Gone Away (In Memory Of My Mother Virginia Day Haden)
|4:18
|C2
|The Moon Song
|6:56
|C3
|Tears Of Rain
|5:30
|D1
|Cinema Paradiso (Love Theme)
|3:35
|D2
|Cinema Paradiso (Main Theme)
|4:24
|D3
|Spiritual (Dedicated To My Son Josh)
|8:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб. 6 188 руб.1368 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (06025670983...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитGuns N' Roses - Greatest Hits (0602507124793) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитElton John - Diamonds (0602557681949) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Waltz For Ruth
|4:28
|A2
|Our Spanish Love Song
|5:40
|A3
|Message To A Friend
|6:13
|B1
|Two For The Road
|5:16
|B2
|First Song (For Ruth)
|6:37
|B3
|The Moon Is A Harsh Mistress
|4:05
|B4
|The Precious Jewel (In Memory Of My Father Carl E. Haden)
|3:47
|C1
|He's Gone Away (In Memory Of My Mother Virginia Day Haden)
|4:18
|C2
|The Moon Song
|6:56
|C3
|Tears Of Rain
|5:30
|D1
|Cinema Paradiso (Love Theme)
|3:35
|D2
|Cinema Paradiso (Main Theme)
|4:24
|D3
|Spiritual (Dedicated To My Son Josh)
|8:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Charlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая пластинка