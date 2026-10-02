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Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка

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Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 1
Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 2
Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 3
Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 4
Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 5
Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 6
Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
Goddess In The Doorway
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 1
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 2
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 3
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 4
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 5
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 6
  • Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Jagger, Mick
filter_none Товар входит в коллекцию Jagger, Mick

Коллекция Jagger, Mick


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508118463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
Goddess In The Doorway
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Visions Of Paradise, Joy, Dancing In The Starlight, God Gave Me Everything, Hide Away, Don't Call Me Up, Goddess In The Doorway, Lucky Day, Everybody Getting High, Gun, Too Far Gone, Brand New Set Of Rules
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка

Переиздание сольного альбома. Часть музыкальной легенды родом из Британии, голос одной из самых успешных, если не самой, рок-групп в истории человечества Джаггер творил шедевры не только в составе своей группы – вокалист Rolling Stones работал и отдельно, записывая сольные альбомы. Один из них, вышедший в 2001 году и бывший четвертым по счету, стал последним, если не считать различных компиляций, после чего он вернулся к другой работе, в том числе со своей группой. Тем не менее, альбом получил высокие оценки критиков, отмечавших профессионализм в альбоме, что не удивительно для такого-то человека. Поэтому альбом явно можно рекомендовать всем любителям рока.

Отзывы о товаре Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508118463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mick Jagger
Альбом (сингл)
Goddess In The Doorway
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Visions Of Paradise, Joy, Dancing In The Starlight, God Gave Me Everything, Hide Away, Don't Call Me Up, Goddess In The Doorway, Lucky Day, Everybody Getting High, Gun, Too Far Gone, Brand New Set Of Rules
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сольного альбома. Часть музыкальной легенды родом из Британии, голос одной из самых успешных, если не самой, рок-групп в истории человечества Джаггер творил шедевры не только в составе своей группы – вокалист Rolling Stones работал и отдельно, записывая сольные альбомы. Один из них, вышедший в 2001 году и бывший четвертым по счету, стал последним, если не считать различных компиляций, после чего он вернулся к другой работе, в том числе со своей группой. Тем не менее, альбом получил высокие оценки критиков, отмечавших профессионализм в альбоме, что не удивительно для такого-то человека. Поэтому альбом явно можно рекомендовать всем любителям рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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