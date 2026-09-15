Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка
Переиздание на двойном 180-граммовом виниле дебютного студийного альбома французского электронного дуэта Daft Punk. В начале 2021 года Daft Punk объявили о своем расформировании. Основанный в 1993 году французский дуэт, состоящий из Ги-Мануэля де Хомем-Кристо и Томаса Бангальтера, стал пионером французской хаус-музыки. Их дебютный альбом Homework был выпущен в 1997 году. Первоначально Daft Punk выпускали треки, не планируя выпускать альбом. Проработав пять месяцев над проектами, предназначенными для отдельных синглов, они сочли материал достаточно хорошим для альбома. Синглы Around the World, Revolution 909 и Da Funk, в частности, стали международно успешными. Альбом попал в чарты 14 стран, в том числе на 3-е место во французском чарте альбомов, на 150-е место в американском Billboard 200, на 8-е место в Великобритании и на 44-е место в Германии, что принесло французской хаус-музыке всемирную известность. Он был продан тиражом более 2,5 миллионов копий в 35 странах. Сегодня Homework считается влиятельной классикой электронной танцевальной музыки, не в последнюю очередь благодаря своей большой готовности экспериментировать с хаусом, влиянием панка и искаженными сэмплами. Музыкальный журнал Rolling Stone даже поставил его на первое место в списке 30 лучших EDM-альбомов всех времен. Достаточная причина для того, чтобы выпустить в 2021 году это переиздание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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