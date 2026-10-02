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Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка

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Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 7
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 8
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 9
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 10
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 11
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 12
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 13
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 14
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 7
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 8
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 9
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 10
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 11
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 12
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 13
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 14
  • Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Nirvana
filter_none Товар входит в коллекцию Nirvana

Коллекция Nirvana


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577329418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, Aneurysm, Drain You, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Breed, Sliver, Love Buzz, Lithium, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Rape Me, Territorial Pissings, Endless, Nameless
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка

Track List

A1Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam
A2Aneurysm
A3Drain You
A4School
A5Floyd The Barber
B1Smells Like Teen Spirit
B2About A Girl
B3Polly
B4Breed
B5Sliver
C1Love Buzz
C2Lithium
C3Been A Son
C4Negative Creep
C5On A Plain
D1Blew
D2Rape Me
D3Territorial Pissings
D4Endless, Nameless

Отзывы о товаре Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577329418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, Aneurysm, Drain You, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Breed, Sliver, Love Buzz, Lithium, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Rape Me, Territorial Pissings, Endless, Nameless
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam
A2Aneurysm
A3Drain You
A4School
A5Floyd The Barber
B1Smells Like Teen Spirit
B2About A Girl
B3Polly
B4Breed
B5Sliver
C1Love Buzz
C2Lithium
C3Been A Son
C4Negative Creep
C5On A Plain
D1Blew
D2Rape Me
D3Territorial Pissings
D4Endless, Nameless
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - стоимость товара 5930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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