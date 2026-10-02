Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 402684
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5 930 руб.
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Коллекция Nirvana
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577329418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, Aneurysm, Drain You, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Breed, Sliver, Love Buzz, Lithium, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Rape Me, Territorial Pissings, Endless, Nameless
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam
|A2
|Aneurysm
|A3
|Drain You
|A4
|School
|A5
|Floyd The Barber
|B1
|Smells Like Teen Spirit
|B2
|About A Girl
|B3
|Polly
|B4
|Breed
|B5
|Sliver
|C1
|Love Buzz
|C2
|Lithium
|C3
|Been A Son
|C4
|Negative Creep
|C5
|On A Plain
|D1
|Blew
|D2
|Rape Me
|D3
|Territorial Pissings
|D4
|Endless, Nameless
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577329418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At The Paramount
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, Aneurysm, Drain You, School, Floyd The Barber, Smells Like Teen Spirit, About A Girl, Polly, Breed, Sliver, Love Buzz, Lithium, Been A Son, Negative Creep, On A Plain, Blew, Rape Me, Territorial Pissings, Endless, Nameless
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam
|A2
|Aneurysm
|A3
|Drain You
|A4
|School
|A5
|Floyd The Barber
|B1
|Smells Like Teen Spirit
|B2
|About A Girl
|B3
|Polly
|B4
|Breed
|B5
|Sliver
|C1
|Love Buzz
|C2
|Lithium
|C3
|Been A Son
|C4
|Negative Creep
|C5
|On A Plain
|D1
|Blew
|D2
|Rape Me
|D3
|Territorial Pissings
|D4
|Endless, Nameless
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пластинка - стоимость товара 5930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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