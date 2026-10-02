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Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка

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Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nirvana
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка
6 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Nirvana
filter_none Товар входит в коллекцию Nirvana

Коллекция Nirvana


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547289483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nirvana
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Know You're Right, About A Girl, Been A Son, Sliver, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom, Heart-Shaped Box, Pennyroyal Tea, Rape Me, Dumb, All Apologies, The Man Who Sold The World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка

14 классических песен группы Nirvana, в том числе и трек "You Know You're Right", который впервые вышел только на этом сборнике в 2002 году, на двух 180-граммовых пластинках скоростью 45 оборотов. Nirvana — американская рок-группа, созданная в 1987 году гитаристом и вокалистом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем. Успех пришёл в 1991 году с выпуском песни «Smells Like Teen Spirit», после этого группа приобрела культовый статус. За недолгое время существования (коллектив распался в 1994 году после смерти Курта Кобейна) команда выпустила 3 студийных и 3 концертных альбома, а также несколько сборников. Общий тираж пластинок перевалил за 50 миллионов копий.

Отзывы о товаре Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547289483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nirvana
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
You Know You're Right, About A Girl, Been A Son, Sliver, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom, Heart-Shaped Box, Pennyroyal Tea, Rape Me, Dumb, All Apologies, The Man Who Sold The World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
14 классических песен группы Nirvana, в том числе и трек "You Know You're Right", который впервые вышел только на этом сборнике в 2002 году, на двух 180-граммовых пластинках скоростью 45 оборотов. Nirvana — американская рок-группа, созданная в 1987 году гитаристом и вокалистом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем. Успех пришёл в 1991 году с выпуском песни «Smells Like Teen Spirit», после этого группа приобрела культовый статус. За недолгое время существования (коллектив распался в 1994 году после смерти Курта Кобейна) команда выпустила 3 студийных и 3 концертных альбома, а также несколько сборников. Общий тираж пластинок перевалил за 50 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка - по цене 6410 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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