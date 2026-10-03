Twenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 99575
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 400 руб.
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Коллекция TWENTY ONE PILOTS
Коллекция TWENTY ONE PILOTS
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В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитTwenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластин...
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Twenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Heavydirtysoul
|3:55
|A2
|Stressed Out
|3:22
|A3
|Ride
|3:35
|A4
|Fairly Local
|3:27
|B1
|Tear In My Heart
|3:09
|B2
|Lane Boy
|4:13
|B3
|The Judge
|4:58
|C1
|Doubt
|3:12
|C2
|Polarize
|3:47
|C3
|We Don't Believe What's On TV
|2:57
|C4
|Message Man
|4:00
|D1
|Hometown
|3:55
|D2
|Not Today
|3:58
|D3
|Goner
|3:57
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Heavydirtysoul
|3:55
|A2
|Stressed Out
|3:22
|A3
|Ride
|3:35
|A4
|Fairly Local
|3:27
|B1
|Tear In My Heart
|3:09
|B2
|Lane Boy
|4:13
|B3
|The Judge
|4:58
|C1
|Doubt
|3:12
|C2
|Polarize
|3:47
|C3
|We Don't Believe What's On TV
|2:57
|C4
|Message Man
|4:00
|D1
|Hometown
|3:55
|D2
|Not Today
|3:58
|D3
|Goner
|3:57
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Twenty One Pilots - Blurryface (0075678669637) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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