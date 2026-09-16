Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка
Шотландская певица и автор песен Эми Макдональд выпустила свой второй студийный альбом "A Curious Thing" 8 марта 2010 года. Он дебютировал на 4-м месте в британском чарте альбомов и получил платиновый статус. Альбом разошелся тиражом в 1 000 000 копий. Альбом "A Curious Thing" продержался 65 недель в немецких альбомных чартах и ??стал вторым альбомом Макдональд, который оставался в чартах более года (ее дебютный альбом продержался в чартах 101 неделю, 36 из которых — в первой десятке). Он также достиг первого места в Австрии и Швейцарии. В 2025 году исполняется 15 лет альбому. В честь этого события Эми выпустила двойной виниловый релиз: на LP1 — студийный альбом, а на LP2 — полная запись выступления Эми в Эш-сюр-Альзетт, Люксембург, с Немецким радиофилармоническим оркестром. Это первое издание этой записи на виниле. В релиз также вошли ранее не публиковавшиеся фотографии со времени выхода альбома, а в честь Национального дня альбома пластинки будут выпущены на розовом виниле (LP1) и прозрачном виниле (LP2).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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