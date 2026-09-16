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Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка

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Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 1
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 2
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 3
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 4
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 5
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 6
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 7
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 8
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 9
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 10
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 11
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 12
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 13
Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Macdonald
Альбом (сингл)
A Curious Thing
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 5
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 6
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 7
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 8
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 9
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 10
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 11
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 12
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 13
  • Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478494833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Macdonald
Альбом (сингл)
A Curious Thing
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Don't Tell Me That It's Over, Spark, No Roots, Love Love, An Ordinary Life, Give It All Up, My Only One, This Pretty Face, Troubled Soul, Next Big Thing, Your Time Will Come, What Happiness Means To Me, An Ordinary Life - Live Philharmonic Orchestral Version, Spark - Live Philharmonic Orchestral Version, Footballer's Wife - Live Philharmonic Orchestral Version, Mr Rock & Roll - Live Philharmonic Orchestral Version, Your Time Will Come - Live Philharmonic Orchestral Version, Youth Of Today - Live
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка

Шотландская певица и автор песен Эми Макдональд выпустила свой второй студийный альбом "A Curious Thing" 8 марта 2010 года. Он дебютировал на 4-м месте в британском чарте альбомов и получил платиновый статус. Альбом разошелся тиражом в 1 000 000 копий. Альбом "A Curious Thing" продержался 65 недель в немецких альбомных чартах и ??стал вторым альбомом Макдональд, который оставался в чартах более года (ее дебютный альбом продержался в чартах 101 неделю, 36 из которых — в первой десятке). Он также достиг первого места в Австрии и Швейцарии. В 2025 году исполняется 15 лет альбому. В честь этого события Эми выпустила двойной виниловый релиз: на LP1 — студийный альбом, а на LP2 — полная запись выступления Эми в Эш-сюр-Альзетт, Люксембург, с Немецким радиофилармоническим оркестром. Это первое издание этой записи на виниле. В релиз также вошли ранее не публиковавшиеся фотографии со времени выхода альбома, а в честь Национального дня альбома пластинки будут выпущены на розовом виниле (LP1) и прозрачном виниле (LP2).

Отзывы о товаре Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602478494833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Macdonald
Альбом (сингл)
A Curious Thing
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Don't Tell Me That It's Over, Spark, No Roots, Love Love, An Ordinary Life, Give It All Up, My Only One, This Pretty Face, Troubled Soul, Next Big Thing, Your Time Will Come, What Happiness Means To Me, An Ordinary Life - Live Philharmonic Orchestral Version, Spark - Live Philharmonic Orchestral Version, Footballer's Wife - Live Philharmonic Orchestral Version, Mr Rock & Roll - Live Philharmonic Orchestral Version, Your Time Will Come - Live Philharmonic Orchestral Version, Youth Of Today - Live
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Шотландская певица и автор песен Эми Макдональд выпустила свой второй студийный альбом "A Curious Thing" 8 марта 2010 года. Он дебютировал на 4-м месте в британском чарте альбомов и получил платиновый статус. Альбом разошелся тиражом в 1 000 000 копий. Альбом "A Curious Thing" продержался 65 недель в немецких альбомных чартах и ??стал вторым альбомом Макдональд, который оставался в чартах более года (ее дебютный альбом продержался в чартах 101 неделю, 36 из которых — в первой десятке). Он также достиг первого места в Австрии и Швейцарии. В 2025 году исполняется 15 лет альбому. В честь этого события Эми выпустила двойной виниловый релиз: на LP1 — студийный альбом, а на LP2 — полная запись выступления Эми в Эш-сюр-Альзетт, Люксембург, с Немецким радиофилармоническим оркестром. Это первое издание этой записи на виниле. В релиз также вошли ранее не публиковавшиеся фотографии со времени выхода альбома, а в честь Национального дня альбома пластинки будут выпущены на розовом виниле (LP1) и прозрачном виниле (LP2).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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