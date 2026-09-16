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Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка

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Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - фото 1
Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - фото 2
Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rosalia
Альбом (сингл)
Lux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - фото 1
  • Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - фото 2
  • Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029432510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rosalia
Альбом (сингл)
Lux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio cristo, Berghain, La perla, Mundo nuevo, De madruga, Dios es un stalker, La yugular, Focu ranni, Sauvignon blanc, Jeanne, Novia robot, La rumba del perdon, Memoria, Magnolias
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка

«Lux» — четвёртый студийный альбом обладательницы премии «Грэмми», певицы, автора песен и продюсера Розалии. Издание на прозрачном виниле, включает три дополнительные песни. Это её самый новаторский и глобальный релиз на сегодняшний день — монументальный шедевр видения и мастерства. Альбом записан с Лондонским симфоническим оркестром и включает в себя вокалистов, таких как Бьорк, Карминью, Эстрелья Моренте и Сильвия Перес Крус, а также хор Escolania de Montserrat i Orfe? Catal?. Розалия исследует такие темы, как женский мистицизм, трансформация и духовность, прослеживая связь между иллюзией и потерей, верой и самопознанием.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029432510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rosalia
Альбом (сингл)
Lux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio cristo, Berghain, La perla, Mundo nuevo, De madruga, Dios es un stalker, La yugular, Focu ranni, Sauvignon blanc, Jeanne, Novia robot, La rumba del perdon, Memoria, Magnolias
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«Lux» — четвёртый студийный альбом обладательницы премии «Грэмми», певицы, автора песен и продюсера Розалии. Издание на прозрачном виниле, включает три дополнительные песни. Это её самый новаторский и глобальный релиз на сегодняшний день — монументальный шедевр видения и мастерства. Альбом записан с Лондонским симфоническим оркестром и включает в себя вокалистов, таких как Бьорк, Карминью, Эстрелья Моренте и Сильвия Перес Крус, а также хор Escolania de Montserrat i Orfe? Catal?. Розалия исследует такие темы, как женский мистицизм, трансформация и духовность, прослеживая связь между иллюзией и потерей, верой и самопознанием.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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