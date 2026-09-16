Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rosalia
Альбом (сингл)
Lux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 728146
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029432510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rosalia
Альбом (сингл)
Lux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio cristo, Berghain, La perla, Mundo nuevo, De madruga, Dios es un stalker, La yugular, Focu ranni, Sauvignon blanc, Jeanne, Novia robot, La rumba del perdon, Memoria, Magnolias
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка
«Lux» — четвёртый студийный альбом обладательницы премии «Грэмми», певицы, автора песен и продюсера Розалии. Издание на прозрачном виниле, включает три дополнительные песни. Это её самый новаторский и глобальный релиз на сегодняшний день — монументальный шедевр видения и мастерства. Альбом записан с Лондонским симфоническим оркестром и включает в себя вокалистов, таких как Бьорк, Карминью, Эстрелья Моренте и Сильвия Перес Крус, а также хор Escolania de Montserrat i Orfe? Catal?. Розалия исследует такие темы, как женский мистицизм, трансформация и духовность, прослеживая связь между иллюзией и потерей, верой и самопознанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029432510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rosalia
Альбом (сингл)
Lux
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sexo, violencia y llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio cristo, Berghain, La perla, Mundo nuevo, De madruga, Dios es un stalker, La yugular, Focu ranni, Sauvignon blanc, Jeanne, Novia robot, La rumba del perdon, Memoria, Magnolias
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
«Lux» — четвёртый студийный альбом обладательницы премии «Грэмми», певицы, автора песен и продюсера Розалии. Издание на прозрачном виниле, включает три дополнительные песни. Это её самый новаторский и глобальный релиз на сегодняшний день — монументальный шедевр видения и мастерства. Альбом записан с Лондонским симфоническим оркестром и включает в себя вокалистов, таких как Бьорк, Карминью, Эстрелья Моренте и Сильвия Перес Крус, а также хор Escolania de Montserrat i Orfe? Catal?. Розалия исследует такие темы, как женский мистицизм, трансформация и духовность, прослеживая связь между иллюзией и потерей, верой и самопознанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Rosalia - Lux (Crystal Clear) (0198029432510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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