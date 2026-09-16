Серёга - 1.000.000$ Самая Большая Порция (Coloured) (4400011000314) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
1.000.000$ Самая Большая Порция
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
В наличии
Код товара: 721364
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6 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Imker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Imker
Barcode
[4400011000314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
1.000.000$ Самая Большая Порция
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Крепкие орешки (feat. Stim, ST), 1000000$, Барбекю Clowning Mix, Fight Club, Дискомалярия (feat. Eveleena Gilmano) Club Mix, 2Kaiser (feat. Azad), Соня Эриксон, Мел судьбы или песня Тамерлана, Мой бит (feat. Der Seidler), Возле дома твоего (feat. Max Lorens, Satsura), Слей сироп (feat. Russian Boy) Gilmano Redlounge Mix, Спортивные частушки, Мурка Gilmano Remix, Суперботаник, Джинсы, Fluy Guy, Старошкольник (feat. Satsura), In da City (feat. Culcha Candela), Летняя песня, Для чего парнишке кепка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Серёга - 1.000.000$ Самая Большая Порция (Coloured) (4400011000314) виниловая пластинка
Продолжение истории «Чёрного Бумера» - альбом "1000000$ Самая Большая Порция" стал настоящим хитом середины 2000-х и закрепил за Серёгой статус главного рэп-рассказчика постсоветского пространства. Мощная подача, фирменный юмор, кинематографичный подход и треки, ставшие классикой жанра - всё это теперь в премиальном виниловом исполнении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Imker
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Imker
Barcode
[4400011000314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
1.000.000$ Самая Большая Порция
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Крепкие орешки (feat. Stim, ST), 1000000$, Барбекю Clowning Mix, Fight Club, Дискомалярия (feat. Eveleena Gilmano) Club Mix, 2Kaiser (feat. Azad), Соня Эриксон, Мел судьбы или песня Тамерлана, Мой бит (feat. Der Seidler), Возле дома твоего (feat. Max Lorens, Satsura), Слей сироп (feat. Russian Boy) Gilmano Redlounge Mix, Спортивные частушки, Мурка Gilmano Remix, Суперботаник, Джинсы, Fluy Guy, Старошкольник (feat. Satsura), In da City (feat. Culcha Candela), Летняя песня, Для чего парнишке кепка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Продолжение истории «Чёрного Бумера» - альбом "1000000$ Самая Большая Порция" стал настоящим хитом середины 2000-х и закрепил за Серёгой статус главного рэп-рассказчика постсоветского пространства. Мощная подача, фирменный юмор, кинематографичный подход и треки, ставшие классикой жанра - всё это теперь в премиальном виниловом исполнении.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Серёга - 1.000.000$ Самая Большая Порция (Coloured) (4400011000314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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