Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Canta Per Voi In Italiano
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 717731
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029087017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Canta Per Voi In Italiano
Жанр
Шансон
Трек-лист
L’et? Dell Amore, Il Tuo Migliore Amico, ? All'amore Che Penso, Una Ragazza Come Le Altre, Quelli Della Mia Et?, L’amore Va, Ci Sto, Per Tanto Tempo, Oh Oh Ch?ri (Italian Version), Vorrei Capirti, Il Saluto Del Mattino, Vorrei Esser Lei, La Tua Mano, Devi Ritornare, La Notte Sulla Citt?, Parlami Di Te, Nel Mondo Intero, Ci Sono Cose Pi? Grandi, Non Svegliarmi Mai, Il Ragazzo Della Via Gluck, I Sentimenti, Gli Altri
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка
Годы, проведённые Франсуазой Арди в журнале Vogue, оставили свой след в истории французской и мировой музыки. Даже сегодня пять лет с 1962 по 1967 год остаются выдающимся моментом в её карьере, моментом, когда она ворвалась на сцену в глазах поколения, родившегося во время Второй мировой войны или вскоре после неё, поколения, участвовавшего в парижских протестах в мае 1968 года. Харди прославилась не только во Франции благодаря своим «Y?-y?s», но и за рубежом, став символом французской элегантности, таланта и обаяния. США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Испания — никто не мог устоять перед Франсуазой, которая записала большинство своих хитов на английском, итальянском и немецком языках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029087017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franсoise Hardy
Альбом (сингл)
Canta Per Voi In Italiano
Жанр
Шансон
Трек-лист
L’et? Dell Amore, Il Tuo Migliore Amico, ? All'amore Che Penso, Una Ragazza Come Le Altre, Quelli Della Mia Et?, L’amore Va, Ci Sto, Per Tanto Tempo, Oh Oh Ch?ri (Italian Version), Vorrei Capirti, Il Saluto Del Mattino, Vorrei Esser Lei, La Tua Mano, Devi Ritornare, La Notte Sulla Citt?, Parlami Di Te, Nel Mondo Intero, Ci Sono Cose Pi? Grandi, Non Svegliarmi Mai, Il Ragazzo Della Via Gluck, I Sentimenti, Gli Altri
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Годы, проведённые Франсуазой Арди в журнале Vogue, оставили свой след в истории французской и мировой музыки. Даже сегодня пять лет с 1962 по 1967 год остаются выдающимся моментом в её карьере, моментом, когда она ворвалась на сцену в глазах поколения, родившегося во время Второй мировой войны или вскоре после неё, поколения, участвовавшего в парижских протестах в мае 1968 года. Харди прославилась не только во Франции благодаря своим «Y?-y?s», но и за рубежом, став символом французской элегантности, таланта и обаяния. США, Япония, Великобритания, Германия, Италия, Испания — никто не мог устоять перед Франсуазой, которая записала большинство своих хитов на английском, итальянском и немецком языках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Franсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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