UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка
No Place To Run — восьмой студийный альбом группы UFO и первый с Полом Чепменом на гитаре, после ухода Михаэля Шенкера. Альбом был спродюсирован легендарным продюсером Beatles Джорджем Мартином и записан на студии AIR Studios в Монтсеррате на Карибах, что разительно отличалось от обычного окружения группы. No Place To Run был заново ремастирован с оригинальных записей на AIR Mastering. В комплект входит запись выступления группы в клубе Marquee в Сохо, Лондон. Это намеренно и с большим запасом, чтобы вызвать восторг, наполнить эту маленькую, душную комнату страстью и самоотдачей. В то время UFO всё ещё были впереди, будучи одной из величайших британских рок-групп той эпохи. Альбом был заново сведен уважаемым звукорежиссёром Брайаном Кью с оригинальных многодорожечных плёнок, что дало мощный и свежий звук.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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