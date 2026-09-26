Metallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Load
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402587
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0600753286876]
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Load
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
Metallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитDaft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитKatatonia - Sky Void Of Stars (0840588171668) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитMadonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитDire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитTaylor Swift - 1989 (0843930013548) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитDiana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитNirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитMylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) в...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитBlack Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044)...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитJoe Satriani - The Elephants Of Mars (4029759173182) виниловая п...
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0600753286876]
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Load
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Metallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Metallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка