Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Underworld - Second Toughest In The Infants (0044003442528) виниловая пластинка
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Второй альбом Toughest in the Infants появился спустя три года после мощного дебюта Underworld Dubnobasswithmyheadman. Альбом открывается роскошным триптихом под названием « Juanita », « Kiteless » и « To Dream Of Love » — тремя треками, которые плавно перетекают друг в друга и образуют великолепный 16-минутный Underworld-a-thon. Трио, безусловно, не побоялось побаловаться, создавая этот альбом. Следующий трек « Banstyle / Sappys Curr y», похоже, подтверждает это, его продолжительность составляет впечатляющие 15 минут, хотя на этот раз он ныряет в атмосферный, океанический драм-н-бейс в стиле LTJ Bukem. На протяжении всего альбома Underworld то смягчают свои яростные клубные биты тёплыми звуковыми потоками и яркими всплесками, то предлагают более прямолинейную клубную музыку. Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке, чтобы продемонстрировать вашу коллекцию.
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