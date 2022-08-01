Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
US + THEM
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388307
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397076912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
US + THEM
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro, Speak to Me, Breathe, One of These Days, Time, Breathe (Reprise), The Great Gig In the Sky, Welcome to the Machine, D?j? Vu, The Last Refugee, Picture That, Wish You Were Here, Happiest Days of Our Lives, Another Brick In the Wall (Part 2), Another Brick In the Wall (Part 3), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Money, Us & Them, Brain Damage, Eclipse, The Last Refugee (Reprise), D?j? Vu (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Intro
|A2
|Speak To Me
|A3
|Breathe
|A4
|One Of These Days
|A5
|Time
|A6
|Breathe (Reprise)
|A7
|The Great Gig In The Sky
|B1
|Welcome To The Machine
|B2
|D?j? Vu
|B3
|The Last Refugee
|C1
|Picture That
|C2
|Wish You Were Here
|C3
|The Happiest Days Of Our Lives
|C4
|Another Brick In The Wall Part 2
|C5
|Another Brick In The Wall Part 3
|D1
|Dogs
|E1
|Pigs (Three Different Ones)
|E2
|Money
|F1
|Us & Them
|F2
|Brain Damage
|F3
|Eclipse
|F4
|The Last Refugee (Reprise)
|F5
|D?j? Vu (Reprise)
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397076912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
US + THEM
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro, Speak to Me, Breathe, One of These Days, Time, Breathe (Reprise), The Great Gig In the Sky, Welcome to the Machine, D?j? Vu, The Last Refugee, Picture That, Wish You Were Here, Happiest Days of Our Lives, Another Brick In the Wall (Part 2), Another Brick In the Wall (Part 3), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Money, Us & Them, Brain Damage, Eclipse, The Last Refugee (Reprise), D?j? Vu (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Intro
|A2
|Speak To Me
|A3
|Breathe
|A4
|One Of These Days
|A5
|Time
|A6
|Breathe (Reprise)
|A7
|The Great Gig In The Sky
|B1
|Welcome To The Machine
|B2
|D?j? Vu
|B3
|The Last Refugee
|C1
|Picture That
|C2
|Wish You Were Here
|C3
|The Happiest Days Of Our Lives
|C4
|Another Brick In The Wall Part 2
|C5
|Another Brick In The Wall Part 3
|D1
|Dogs
|E1
|Pigs (Three Different Ones)
|E2
|Money
|F1
|Us & Them
|F2
|Brain Damage
|F3
|Eclipse
|F4
|The Last Refugee (Reprise)
|F5
|D?j? Vu (Reprise)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Оформление альбома на высоком уровне, альбом 3-ой с вкладками.
Недостатки:
НЕТ.
Комментарий:
Качественный концерт Великого музыканта. Рекомендую всем, по более чем демократичной цене!
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка
Достоинства:
Оформление альбома на высоком уровне, альбом 3-ой с вкладками.
Недостатки:
НЕТ.
Комментарий:
Качественный концерт Великого музыканта. Рекомендую всем, по более чем демократичной цене!