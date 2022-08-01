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Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 1
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 2
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 3
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 4
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 5
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 6
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 7
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 8
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 9
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 10
Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
US + THEM
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 5
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 6
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 7
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 8
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 9
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 10
  • Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388307
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Коллекция WATERS, ROGER
filter_none Товар входит в коллекцию WATERS, ROGER

Коллекция WATERS, ROGER


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397076912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
US + THEM
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro, Speak to Me, Breathe, One of These Days, Time, Breathe (Reprise), The Great Gig In the Sky, Welcome to the Machine, D?j? Vu, The Last Refugee, Picture That, Wish You Were Here, Happiest Days of Our Lives, Another Brick In the Wall (Part 2), Another Brick In the Wall (Part 3), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Money, Us & Them, Brain Damage, Eclipse, The Last Refugee (Reprise), D?j? Vu (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка

Track List

A1Intro
A2Speak To Me
A3Breathe
A4One Of These Days
A5Time
A6Breathe (Reprise)
A7The Great Gig In The Sky
B1Welcome To The Machine
B2D?j? Vu
B3The Last Refugee
C1Picture That
C2Wish You Were Here
C3The Happiest Days Of Our Lives
C4Another Brick In The Wall Part 2
C5Another Brick In The Wall Part 3
D1Dogs
E1Pigs (Three Different Ones)
E2Money
F1Us & Them
F2Brain Damage
F3Eclipse
F4The Last Refugee (Reprise)
F5D?j? Vu (Reprise)

Отзывы о товаре Roger Waters - Us + Them (0194397076912) виниловая пластинка

01.08.2022
Алексей

Достоинства:
Оформление альбома на высоком уровне, альбом 3-ой с вкладками.

Недостатки:
НЕТ.

Комментарий:
Качественный концерт Великого музыканта. Рекомендую всем, по более чем демократичной цене!



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397076912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
US + THEM
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Intro, Speak to Me, Breathe, One of These Days, Time, Breathe (Reprise), The Great Gig In the Sky, Welcome to the Machine, D?j? Vu, The Last Refugee, Picture That, Wish You Were Here, Happiest Days of Our Lives, Another Brick In the Wall (Part 2), Another Brick In the Wall (Part 3), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Money, Us & Them, Brain Damage, Eclipse, The Last Refugee (Reprise), D?j? Vu (Reprise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Intro
A2Speak To Me
A3Breathe
A4One Of These Days
A5Time
A6Breathe (Reprise)
A7The Great Gig In The Sky
B1Welcome To The Machine
B2D?j? Vu
B3The Last Refugee
C1Picture That
C2Wish You Were Here
C3The Happiest Days Of Our Lives
C4Another Brick In The Wall Part 2
C5Another Brick In The Wall Part 3
D1Dogs
E1Pigs (Three Different Ones)
E2Money
F1Us & Them
F2Brain Damage
F3Eclipse
F4The Last Refugee (Reprise)
F5D?j? Vu (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.08.2022
Алексей

Достоинства:
Оформление альбома на высоком уровне, альбом 3-ой с вкладками.

Недостатки:
НЕТ.

Комментарий:
Качественный концерт Великого музыканта. Рекомендую всем, по более чем демократичной цене!


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