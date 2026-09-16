Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 718176
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6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
As I Am, This Dying Soul, Endless Sacrifice, Honor Thy Father, Vacant, Stream of Consciousness, In the Name of God
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка
Train of Thought — седьмой студийный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2003 году Издание на прозрачном виниле Вдохновлённый реакцией публики на тяжёлые песни Dream Theater во время гастролей, в документальном фильме «Chaos in Progress» Майк Портной говорит, что они хотели, чтобы Train of Thought стал альбомом «на полную катушку» с более тяжёлыми, мрачными риффами, которые открыли бы им дорогу к новым поклонникам метала. На Almusic.com об альбоме отметили: «Этот тяжелый прогрессив-метал, лучше которого ничего не может быть.»
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Train Of Thought
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
As I Am, This Dying Soul, Endless Sacrifice, Honor Thy Father, Vacant, Stream of Consciousness, In the Name of God
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Train of Thought — седьмой студийный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2003 году Издание на прозрачном виниле Вдохновлённый реакцией публики на тяжёлые песни Dream Theater во время гастролей, в документальном фильме «Chaos in Progress» Майк Портной говорит, что они хотели, чтобы Train of Thought стал альбомом «на полную катушку» с более тяжёлыми, мрачными риффами, которые открыли бы им дорогу к новым поклонникам метала. На Almusic.com об альбоме отметили: «Этот тяжелый прогрессив-метал, лучше которого ничего не может быть.»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Dream Theater - Train Of Thought (Clear) (0081227810672) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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