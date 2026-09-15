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Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка

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Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 2
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 3
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 4
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 5
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 6
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Acoustic Recordings 1998-2016
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0889853660117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Acoustic Recordings 1998-2016
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Sugar Never Tasted So Good, Apple Blossom (Remixed), Im Bound To Pack It Up (Remixed), Hotel Yorba (Live At The Hotel Yorba), Were Going To Be Friends, Youve Got Her In Your Pocket, Well, Its True That We Love One Another, Never Far Away, Forever For Her (Is Over For Me), White Moon, As Ugly As I Seem, City Lights (Previously Unreleased White Stripes Track), Honey, We Cant Afford To Look This Cheap, Effect & Cause, Love Is The Truth (Acoustic Mix), Top Yourself (Bluegrass Version), Carolina Dram
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка

Acoustic Recordings 1998-2016 - ремастированное переиздание сборника американского музыканта Джека Уайта, вышедшего в 2016 году. Он состоит из песен из разных альбомов, би-сайдов, ремиксов, альтернативных версий и ранее не издававшихся треков, которые Уайт создал для The White Stripes, The Raconteurs и своего сольного проекта. После выхода сборник достиг 8-го места в чарте Billboard 200, а также 4-го в Лучшие рок-альбомы США. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Джон Энтони Джек Уайт - американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, продюсер и актёр. Наибольшую известность получил как участник группы The White Stripes. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Джека Уайта на 17-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён. В списке 2011 года он на 70-м месте. Дебютный альбом музыканта - Blunderbuss, вышел 24 апреля 2012 года. Второй студийный альбом - Lazaretto, был выпущен 10 июня 2014 года. Оба альбома удостоились высокой похвалы от музыкальных критиков и обрели широкий коммерческий успех.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0889853660117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Acoustic Recordings 1998-2016
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Sugar Never Tasted So Good, Apple Blossom (Remixed), Im Bound To Pack It Up (Remixed), Hotel Yorba (Live At The Hotel Yorba), Were Going To Be Friends, Youve Got Her In Your Pocket, Well, Its True That We Love One Another, Never Far Away, Forever For Her (Is Over For Me), White Moon, As Ugly As I Seem, City Lights (Previously Unreleased White Stripes Track), Honey, We Cant Afford To Look This Cheap, Effect & Cause, Love Is The Truth (Acoustic Mix), Top Yourself (Bluegrass Version), Carolina Dram
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Acoustic Recordings 1998-2016 - ремастированное переиздание сборника американского музыканта Джека Уайта, вышедшего в 2016 году. Он состоит из песен из разных альбомов, би-сайдов, ремиксов, альтернативных версий и ранее не издававшихся треков, которые Уайт создал для The White Stripes, The Raconteurs и своего сольного проекта. После выхода сборник достиг 8-го места в чарте Billboard 200, а также 4-го в Лучшие рок-альбомы США. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Джон Энтони Джек Уайт - американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, продюсер и актёр. Наибольшую известность получил как участник группы The White Stripes. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Джека Уайта на 17-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён. В списке 2011 года он на 70-м месте. Дебютный альбом музыканта - Blunderbuss, вышел 24 апреля 2012 года. Второй студийный альбом - Lazaretto, был выпущен 10 июня 2014 года. Оба альбома удостоились высокой похвалы от музыкальных критиков и обрели широкий коммерческий успех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack White - Acoustic Recordings (0889853660117) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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