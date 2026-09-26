Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка
"The Ultimate Collection" - ремастированное переиздание cборника лучших песен группы Black Sabbath, выпущенного в 2016 году. Треки были отобраны при участии группы и отремастированы известным звукорежиссером Энди Пирсом (Motorhead, Deep Purple, Lou Reed, Iggy & The Stooges). В него вошли такие хиты, как "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs", "N.I.B." и "The Wizard", а также избранные треки из их классических альбомов.Издание представлено на двойном черном виниле в разворотном конверте.Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В первоначальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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