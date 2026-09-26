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Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка

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Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538936773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Paranoid, Iron Man, Children Of The Grave, Sabbath Bloody Sabbath, Back Street Kids, War Pigs, Black Sabbath, Sweet Leaf, Snowblind, Hole In The Sky, N.I.B., Planet Caravan, Never Say Die, The Wizard, Fairies Wear Boots, Supernaut, Changes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка

"The Ultimate Collection" - ремастированное переиздание cборника лучших песен группы Black Sabbath, выпущенного в 2016 году. Треки были отобраны при участии группы и отремастированы известным звукорежиссером Энди Пирсом (Motorhead, Deep Purple, Lou Reed, Iggy & The Stooges). В него вошли такие хиты, как "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs", "N.I.B." и "The Wizard", а также избранные треки из их классических альбомов.Издание представлено на двойном черном виниле в разворотном конверте.Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В первоначальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538936773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
THE ULTIMATE COLLECTION
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Paranoid, Iron Man, Children Of The Grave, Sabbath Bloody Sabbath, Back Street Kids, War Pigs, Black Sabbath, Sweet Leaf, Snowblind, Hole In The Sky, N.I.B., Planet Caravan, Never Say Die, The Wizard, Fairies Wear Boots, Supernaut, Changes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Описание
"The Ultimate Collection" - ремастированное переиздание cборника лучших песен группы Black Sabbath, выпущенного в 2016 году. Треки были отобраны при участии группы и отремастированы известным звукорежиссером Энди Пирсом (Motorhead, Deep Purple, Lou Reed, Iggy & The Stooges). В него вошли такие хиты, как "Paranoid", "Iron Man", "War Pigs", "N.I.B." и "The Wizard", а также избранные треки из их классических альбомов.Издание представлено на двойном черном виниле в разворотном конверте.Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В первоначальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд (Bill Ward). Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - The Ultimate Collection (4050538936773) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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