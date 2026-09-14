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King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка

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King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Abigail II: The Revenge
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730433
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841611717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Abigail II: The Revenge
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Spare This Life, The Storm, Mansion In Sorrow, Miriam, Little One, Slippery Stairs, The Crypt, Broken Glass, More Than Pain, The Wheelchair, Spirits, Mommy, Sorry Dear
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spare This Life, The Storm, Mansion In Sorrow, Miriam, Little One, Slippery Stairs, The Crypt, Broken Glass, More Than Pain, The Wheelchair, Spirits, Mommy, Sorry Dear

Отзывы о товаре King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841611717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
Abigail II: The Revenge
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Spare This Life, The Storm, Mansion In Sorrow, Miriam, Little One, Slippery Stairs, The Crypt, Broken Glass, More Than Pain, The Wheelchair, Spirits, Mommy, Sorry Dear
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Spare This Life, The Storm, Mansion In Sorrow, Miriam, Little One, Slippery Stairs, The Crypt, Broken Glass, More Than Pain, The Wheelchair, Spirits, Mommy, Sorry Dear
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Diamond - Abigail II: The Revenge (coloured) (0039841611717) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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