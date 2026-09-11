Linkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99116
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Keys To The Kingdom
|3:38
|A2
|All For Nothing
|3:33
|A3
|Guilty All The Same
|5:56
|A4
|The Summoning
|1:00
|B1
|War
|2:11
|B2
|Wastelands
|3:15
|B3
|Until It's Gone
|3:53
|B4
|Rebellion
|3:44
|C1
|Mark The Graves
|5:05
|C2
|Drawbar
|2:46
|C3
|Final Masquerade
|3:37
|C4
|A Line In The Sand
|6:35
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Keys To The Kingdom
|3:38
|A2
|All For Nothing
|3:33
|A3
|Guilty All The Same
|5:56
|A4
|The Summoning
|1:00
|B1
|War
|2:11
|B2
|Wastelands
|3:15
|B3
|Until It's Gone
|3:53
|B4
|Rebellion
|3:44
|C1
|Mark The Graves
|5:05
|C2
|Drawbar
|2:46
|C3
|Final Masquerade
|3:37
|C4
|A Line In The Sand
|6:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Linkin Park - The Hunting Party (Repress) (0093624935711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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