Linkin Park - Reanimation (0093624920830) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
REANIMATION
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99113
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624920830
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
REANIMATION
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - Reanimation (0093624920830) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Opening
|1:07
|A2
|Pts.Of.Athrty
|3:45
|A3
|Enth E Nd
|3:59
|A4
|[Chali]
|0:23
|A5
|Frgt/10
|3:32
|A6
|P5hng Me A*wy
|4:37
|B1
|Plc.4 Mie Haed
|4:20
|B2
|X-Ecutioner Style
|1:49
|B3
|H! Vltg3
|3:30
|B4
|[Riff Raff]
|0:21
|B5
|Wth>You
|4:12
|C1
|Ntr\Mssion
|0:29
|C2
|Ppr:Kut
|3:26
|C3
|Rnw@y
|3:13
|C4
|My<Dsmbr
|4:17
|C5
|[Stef]
|0:10
|C6
|By_Myslf
|3:42
|D1
|Kyur4 Th Ich
|2:32
|D2
|1stp Klosr
|5:46
|D3
|Krwlng
|5:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
93624920830
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2016
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
REANIMATION
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Opening
|1:07
|A2
|Pts.Of.Athrty
|3:45
|A3
|Enth E Nd
|3:59
|A4
|[Chali]
|0:23
|A5
|Frgt/10
|3:32
|A6
|P5hng Me A*wy
|4:37
|B1
|Plc.4 Mie Haed
|4:20
|B2
|X-Ecutioner Style
|1:49
|B3
|H! Vltg3
|3:30
|B4
|[Riff Raff]
|0:21
|B5
|Wth>You
|4:12
|C1
|Ntr\Mssion
|0:29
|C2
|Ppr:Kut
|3:26
|C3
|Rnw@y
|3:13
|C4
|My<Dsmbr
|4:17
|C5
|[Stef]
|0:10
|C6
|By_Myslf
|3:42
|D1
|Kyur4 Th Ich
|2:32
|D2
|1stp Klosr
|5:46
|D3
|Krwlng
|5:40
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park
Linkin Park - Reanimation (0093624920830) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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