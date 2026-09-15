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Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка

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Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 1
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 2
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 3
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 4
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 5
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 6
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 7
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 8
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 9
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 10
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Marianne Faithfull
Альбом (сингл)
An Evening In The Weimar Republic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 1
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 2
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 3
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 4
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 5
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 6
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 7
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 8
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 9
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 10
  • Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399269916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Marianne Faithfull
Альбом (сингл)
An Evening In The Weimar Republic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Alabama Song, Want To Buy Some Illusions, Pirate Jenny, Salomon Song, Boulevard Of Broken Dreams, Complainte De La Seine, The Ballad Of The Soldiers Wife, Intro, Mon Ami, My Friend, Falling In Love Again, Mack The Knife, 20th Century Blues, Dont Forget Me, Surabaya Johnny, Street Singers Farewell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка

Легендарные альбомы 20th Century Blues и Seven Deadly Sins впервые на виниле!.. Певице и актрисе в декабре 2021 года исполнится 75 лет!. Икона британского рок-н-ролла Марианна Фейтфулл исследует на этом альбоме темную сторону довоенного Берлина. Основные моменты включают интерпретации Фейтфулл таких легендарных хитов, как «Mack the Knife», «Boulevard of Broken Dreams», «Alabama Song» и «Falling In Love Again» Марлен Дитрих. Альбом включает музыку композиторов и авторов текстов Курта Вайля, Бертольта Брехта, Ноэля Кауарда и Гарри Нильссона. Twentieth Century Blues сосредоточен на музыке Курта Вайля и Бертольта Брехта, а также на Ноэля Кауарда, за которым в 1998 году последовала запись «Seven Deadly Sins» с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Денниса Рассела Дэвиса. «20th Century Blues» был выпущен в 1996 году на компакт-диске - а теперь впервые будет доступен на двойном виниле, релиз в декабре 2021 года.

Отзывы о товаре Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399269916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Marianne Faithfull
Альбом (сингл)
An Evening In The Weimar Republic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Alabama Song, Want To Buy Some Illusions, Pirate Jenny, Salomon Song, Boulevard Of Broken Dreams, Complainte De La Seine, The Ballad Of The Soldiers Wife, Intro, Mon Ami, My Friend, Falling In Love Again, Mack The Knife, 20th Century Blues, Dont Forget Me, Surabaya Johnny, Street Singers Farewell
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легендарные альбомы 20th Century Blues и Seven Deadly Sins впервые на виниле!.. Певице и актрисе в декабре 2021 года исполнится 75 лет!. Икона британского рок-н-ролла Марианна Фейтфулл исследует на этом альбоме темную сторону довоенного Берлина. Основные моменты включают интерпретации Фейтфулл таких легендарных хитов, как «Mack the Knife», «Boulevard of Broken Dreams», «Alabama Song» и «Falling In Love Again» Марлен Дитрих. Альбом включает музыку композиторов и авторов текстов Курта Вайля, Бертольта Брехта, Ноэля Кауарда и Гарри Нильссона. Twentieth Century Blues сосредоточен на музыке Курта Вайля и Бертольта Брехта, а также на Ноэля Кауарда, за которым в 1998 году последовала запись «Seven Deadly Sins» с Симфоническим оркестром Венского радио под управлением Денниса Рассела Дэвиса. «20th Century Blues» был выпущен в 1996 году на компакт-диске - а теперь впервые будет доступен на двойном виниле, релиз в декабре 2021 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marianne Faithfull - 20th Century Blues (0194399269916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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