Top.Mail.Ru
Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 1
Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 2
Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 3
Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 4
Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
I’M YOUR MAN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 1
  • Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 2
  • Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 3
  • Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 4
  • Cohen, Leonard, I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853463718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
I’M YOUR MAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
First We Take Manhattan, Ain't No Cure for Love, Everybody Knows, I'm Your Man, Take This Waltz, Jazz Police, I Can't Forget, Tower Of Song
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка

Track List

A1First We Take Manhattan5:59
A2Ain't No Cure For Love4:49
A3Everybody Knows5:33
A4I'm Your Man4:25
B1Take This Waltz5:58
B2Jazz Police3:51
B3I Can't Forget4:29
B4Tower Of Song5:37

Отзывы о товаре Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка

15.10.2018
вадим

Достоинства:
один диск .хороший внутренний конверт

Недостатки:
нет

Комментарий:
простенько и со вкусом и цена не кусается



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853463718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
I’M YOUR MAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
First We Take Manhattan, Ain't No Cure for Love, Everybody Knows, I'm Your Man, Take This Waltz, Jazz Police, I Can't Forget, Tower Of Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1First We Take Manhattan5:59
A2Ain't No Cure For Love4:49
A3Everybody Knows5:33
A4I'm Your Man4:25
B1Take This Waltz5:58
B2Jazz Police3:51
B3I Can't Forget4:29
B4Tower Of Song5:37
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.10.2018
вадим

Достоинства:
один диск .хороший внутренний конверт

Недостатки:
нет

Комментарий:
простенько и со вкусом и цена не кусается


Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...