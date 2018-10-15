Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
I’M YOUR MAN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 138090
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853463718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
I’M YOUR MAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
First We Take Manhattan, Ain't No Cure for Love, Everybody Knows, I'm Your Man, Take This Waltz, Jazz Police, I Can't Forget, Tower Of Song
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка
Track List
|A1
|First We Take Manhattan
|5:59
|A2
|Ain't No Cure For Love
|4:49
|A3
|Everybody Knows
|5:33
|A4
|I'm Your Man
|4:25
|B1
|Take This Waltz
|5:58
|B2
|Jazz Police
|3:51
|B3
|I Can't Forget
|4:29
|B4
|Tower Of Song
|5:37
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853463718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
I’M YOUR MAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
First We Take Manhattan, Ain't No Cure for Love, Everybody Knows, I'm Your Man, Take This Waltz, Jazz Police, I Can't Forget, Tower Of Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|First We Take Manhattan
|5:59
|A2
|Ain't No Cure For Love
|4:49
|A3
|Everybody Knows
|5:33
|A4
|I'm Your Man
|4:25
|B1
|Take This Waltz
|5:58
|B2
|Jazz Police
|3:51
|B3
|I Can't Forget
|4:29
|B4
|Tower Of Song
|5:37
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
один диск .хороший внутренний конверт
Недостатки:
нет
Комментарий:
простенько и со вкусом и цена не кусается
Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Leonard Cohen - I’M Your Man (0889853463718) виниловая пластинка
Достоинства:
один диск .хороший внутренний конверт
Недостатки:
нет
Комментарий:
простенько и со вкусом и цена не кусается