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The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка

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The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 1
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 2
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 3
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 4
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 5
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 6
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 7
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Picturebooks
Альбом (сингл)
The Major Minor Collective
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 1
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 2
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 3
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 4
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 5
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 6
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 7
  • The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500835
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398731315]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Picturebooks
Альбом (сингл)
The Major Minor Collective
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка

The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398731315]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Picturebooks
Альбом (сингл)
The Major Minor Collective
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Picturebooks - The Major Minor Collective (0194398731315) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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