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Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка

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Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 1
Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 2
Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 3
Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
Brandi Carlile
Альбом (сингл)
A ROOSTER SAYS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 1
  • Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 2
  • Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 3
  • Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка
3 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678650109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
Brandi Carlile
Альбом (сингл)
A ROOSTER SAYS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка

Track List

A1Black Hole Sun
A2Searching With My Good Eye Closed

Отзывы о товаре Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678650109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
Brandi Carlile
Альбом (сингл)
A ROOSTER SAYS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Black Hole Sun
A2Searching With My Good Eye Closed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brandi Carlile - A Rooster Says (V12) (coloured) (0075678650109) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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