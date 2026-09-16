Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Songs From The Vault 1975-1978
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 707631
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5054197638831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Songs From The Vault 1975-1978
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Summerday Sands, Requiem (Early Version), Quiz Kid (Version 1), Salamanders Rag Time, Commercial Traveller, A Small Cigar (Acoustic Version), A Small Cigar (Orchestrated Version), Strip Cartoon, Old Aces Die Hard, One Brown Mouse (Early Version), Magic Bells (Ring Out, Solstice Bells), Living In These Hard Times (Version 2), Horse-Hoeing Husbandry, Working John, Working Joe (Early Version), Beltane, Living In These Hard Times (Version 1), A Stitch In Time, Everything In Our Lives, Jack-A-Lynn (E
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка
Альбом группы Jethro Tull, который включает в себя не изданные ранее треки и редкие записи. Он представляет собой интересный сборник для поклонников группы, показывающий их музыкальную эволюцию и творчество в разные периоды.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитKatatonia - Sky Void Of Stars (0840588171668) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитMadonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая...
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитDire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитTaylor Swift - 1989 (0843930013548) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитTame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитRush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитScorpions, Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитThe Sweet - The Lost Singles 2.0 (coloured) (0198028545914) вини...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитMichael Buble - The Best Of Buble (0093624839392) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитGarbage - Beautiful Garbage (Deluxe Box Set) (4050538689433) вин...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитDiana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5054197638831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Songs From The Vault 1975-1978
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Summerday Sands, Requiem (Early Version), Quiz Kid (Version 1), Salamanders Rag Time, Commercial Traveller, A Small Cigar (Acoustic Version), A Small Cigar (Orchestrated Version), Strip Cartoon, Old Aces Die Hard, One Brown Mouse (Early Version), Magic Bells (Ring Out, Solstice Bells), Living In These Hard Times (Version 2), Horse-Hoeing Husbandry, Working John, Working Joe (Early Version), Beltane, Living In These Hard Times (Version 1), A Stitch In Time, Everything In Our Lives, Jack-A-Lynn (E
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Альбом группы Jethro Tull, который включает в себя не изданные ранее треки и редкие записи. Он представляет собой интересный сборник для поклонников группы, показывающий их музыкальную эволюцию и творчество в разные периоды.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion
Купить Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - по цене 6290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка