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Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Eagles, Their Greatest Hits Volumes 1 &amp; 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EAGLES
filter_none Товар входит в коллекцию EAGLES

Коллекция EAGLES


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка

Track List

Their Greatest Hits 1971-1975

A1Take It Easy3:29
A2Witchy Woman4:10
A3Lyin' Eyes6:21
A4Already Gone4:13
A5Desperado3:33
B1One Of These Nights4:51
B2Tequila Sunrise2:52
B3Take It To The Limit4:48
B4Peaceful Easy Feeling4:16
B5Best Of My Love4:35

Eagles Greatest Hits Volume 2

C1Hotel California6:29
C2Heartache Tonight4:25
C3Seven Bridges Road2:58
C4Victim Of Love4:10
C5The Sad Cafe5:32
D1Life In The Fast Lane4:45
D2I Can't Tell You Why4:54
D3New Kid In Town5:04
D4The Long Run3:42
D5After The Thrill Is Gone4:41

Отзывы о товаре Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка

10.09.2021
Вадим

Достоинства:
Покупать альбомами не выгодно, здесь на 2х дисках собраны все культовые композиции этой группы. Офорление на уровне. Первый диск с теснением на обложке. Второй просто классика. Оба диска упакованы в кортонную коробку.

Недостатки:
Диски по 140 грамм.

Комментарий:
Это должно быть в коллекции.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Their Greatest Hits 1971-1975

A1Take It Easy3:29
A2Witchy Woman4:10
A3Lyin' Eyes6:21
A4Already Gone4:13
A5Desperado3:33
B1One Of These Nights4:51
B2Tequila Sunrise2:52
B3Take It To The Limit4:48
B4Peaceful Easy Feeling4:16
B5Best Of My Love4:35

Eagles Greatest Hits Volume 2

C1Hotel California6:29
C2Heartache Tonight4:25
C3Seven Bridges Road2:58
C4Victim Of Love4:10
C5The Sad Cafe5:32
D1Life In The Fast Lane4:45
D2I Can't Tell You Why4:54
D3New Kid In Town5:04
D4The Long Run3:42
D5After The Thrill Is Gone4:41
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.09.2021
Вадим

Достоинства:
Покупать альбомами не выгодно, здесь на 2х дисках собраны все культовые композиции этой группы. Офорление на уровне. Первый диск с теснением на обложке. Второй просто классика. Оба диска упакованы в кортонную коробку.

Недостатки:
Диски по 140 грамм.

Комментарий:
Это должно быть в коллекции.


Купить Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка - по цене 6290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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