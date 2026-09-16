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Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка

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Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 4
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 5
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 6
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 7
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 8
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 9
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 10
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 11
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 12
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 10
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 11
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 12
  • Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602567545033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Opening Station, I Dont Know, Come On To Me, Happy With You, Who Cares Fuh You, Confidante, People Want Peace, Hand In Hand, Dominoes, Back In Brazil, Do It Now, Caesar Rock, Despite Repeated Warnings, Station II, Hunt You Down / Naked / C-Link
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка

Egypt Station стал первым альбомом Маккартни с оригинальным материалом с 2013 года после.

Отзывы о товаре Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602567545033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Egypt Station
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Opening Station, I Dont Know, Come On To Me, Happy With You, Who Cares Fuh You, Confidante, People Want Peace, Hand In Hand, Dominoes, Back In Brazil, Do It Now, Caesar Rock, Despite Repeated Warnings, Station II, Hunt You Down / Naked / C-Link
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Egypt Station стал первым альбомом Маккартни с оригинальным материалом с 2013 года после.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Egypt Station (0602567545033) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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