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Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка

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Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 1
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 2
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 3
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 4
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 5
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 6
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 7
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 8
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 9
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alphaville, Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eternally Yours
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 1
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 2
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 3
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 4
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 5
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 6
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 7
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 8
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 9
  • Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel
Barcode
[0885470027166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alphaville, Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eternally Yours
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dream Machine, Summer In Berlin, Big In Japan, Dance With Me, Summer Rain, Apollo, Elegy, Lassie Come Home, Moongirl, Welcome To the Sun, A Victory Of Love, Sounds Like A Melody, Around The Universe, Eternally Yours, Diamonds Are Forever, Flame, Forever Young, Big In Japan (Bassroque Version), Sounds Like A Melody (Chamber Version), Forever Young ("Petite"), Big In Japan (Single Edit), Sounds Like A Melody (Single Edit), Forever Young (Single Edit), Pandora's Lullaby (Lunapark Version MCMXCI), E
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка

Немецкая синти-поп-группа Alphaville впервые выпускает "симфонический" сборник величайших хитов под названием Eternally Yours. Все песни были переаранжированы и записаны с немецким кинематографическим оркестром Babelsberg. Alphaville наиболее известны своим международным хитом 1984 года ‘Big in Japan’ и пользовались успехом в Европе в то время с такими синглами, как "Forever Young", ‘Sounds Like A Melody’ и "Jet Set".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Edel Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Edel
Barcode
[0885470027166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Alphaville, Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Eternally Yours
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dream Machine, Summer In Berlin, Big In Japan, Dance With Me, Summer Rain, Apollo, Elegy, Lassie Come Home, Moongirl, Welcome To the Sun, A Victory Of Love, Sounds Like A Melody, Around The Universe, Eternally Yours, Diamonds Are Forever, Flame, Forever Young, Big In Japan (Bassroque Version), Sounds Like A Melody (Chamber Version), Forever Young ("Petite"), Big In Japan (Single Edit), Sounds Like A Melody (Single Edit), Forever Young (Single Edit), Pandora's Lullaby (Lunapark Version MCMXCI), E
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Немецкая синти-поп-группа Alphaville впервые выпускает "симфонический" сборник величайших хитов под названием Eternally Yours. Все песни были переаранжированы и записаны с немецким кинематографическим оркестром Babelsberg. Alphaville наиболее известны своим международным хитом 1984 года ‘Big in Japan’ и пользовались успехом в Европе в то время с такими синглами, как "Forever Young", ‘Sounds Like A Melody’ и "Jet Set".


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Alphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка - по цене 7700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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