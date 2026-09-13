One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка
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Описание товара One Direction - Made In The A.M. (0888751713314) виниловая пластинка
«Made in the A.M.» — пятый студийный альбом англо-ирландского бой-бэнда One Direction, который был выпущен 13 ноября 2015. Это первый альбом группы, записанный без Зейна Малика, который покинул группу в марте 2015. One Direction — англо-ирландский бой-бэнд, основанный в Лондоне в 2010 году. One Direction стали всемирно известными после релиза дебютного альбома «Up All Night» в начале 2012 года. Сингл «What Makes You Beautiful» возглавил мировые чарты, а альбом занял первое место в US Billboard 200. Впервые дебютный альбом британской группы занял такую высокую позицию в американском чарте, что это было отмечено в Книге рекордов Гиннесса. One Direction признана группой, возродившей концепцию бой-бэндов, неотъемлемой частью нового «Британского вторжения» в Соединённые Штаты.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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