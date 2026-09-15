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Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка

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Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 1
Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 2
Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 3
Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 4
Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 5
Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658757
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка
5 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Feelin Alright?, Shelter Me, Hitchcock Railway, Up Where We Bleong, Guilty, You Can Leave Your Hat On, When The Night Comes, Unchain My Heart, With A Little HeMy Friends, You Are So Beautiful, The Letter, She Came In Through The Bathroom Window, High Time We Went, What Are You Doing With A Fool Like Me (Studi, Living In The Promised Land (Studio Track)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Feelin Alright?, Shelter Me, Hitchcock Railway, Up Where We Bleong, Guilty, You Can Leave Your Hat On, When The Night Comes, Unchain My Heart, With A Little HeMy Friends, You Are So Beautiful, The Letter, She Came In Through The Bathroom Window, High Time We Went, What Are You Doing With A Fool Like Me (Studi, Living In The Promised Land (Studio Track)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Joe Cocker - Live (8718469537303) виниловая пластинка - по цене 5910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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