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Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка

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Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 1
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 2
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 3
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 4
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 5
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 6
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 7
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 8
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 9
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 10
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 11
Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
1492: Conquest Of Paradise
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 1
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 2
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 3
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 4
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 5
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 6
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 7
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 8
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 9
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 10
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 11
  • Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка
5 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EastWest
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EastWest
Barcode
[5021732529404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
1492: Conquest Of Paradise
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)

Отзывы о товаре Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EastWest
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EastWest
Barcode
[5021732529404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
1492: Conquest Of Paradise
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - по цене 5910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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