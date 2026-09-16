Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
1492: Conquest Of Paradise
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 910 руб.
В наличии
Код товара: 717333
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5 910 руб.
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Характеристики
Бренд
EastWest
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EastWest
Barcode
[5021732529404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
1492: Conquest Of Paradise
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
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Бренд
EastWest
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
EastWest
Barcode
[5021732529404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vangelis
Альбом (сингл)
1492: Conquest Of Paradise
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Opening, Conquest Of Paradise, Monastery Of La Rabida, City Of Isabel, Light And Shadow, Deliverance, West Across The Ocean Sea, Eternity, Hispanola, Moxica And The Horse, Twenty Eighth Parallel, Pinta, Nina, Santa Maria (Into Eternity)
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Купить Vangelis - 1492: Conquest Of Paradise (OST) (coloured) (5021732529404) виниловая пластинка - по цене 5910 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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