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The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка

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The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 1
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 2
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 3
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 4
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 5
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 6
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 7
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 8
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 9
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 10
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 11
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 12
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 13
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 14
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 1
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 2
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 3
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 4
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 5
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 6
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 7
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 8
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 9
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 10
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 11
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 12
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 13
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 14
  • The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198029095210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Трек-лист
Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater, Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah (Part 6-12) (Remix), Fucking Young, Perfect, Smuckers, Keep Da O's, Okaga, CA, Yellow (Bonus)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater, Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah (Part 6-12) (Remix), Fucking Young, Perfect, Smuckers, Keep Da O's, Okaga, CA, Yellow (Bonus)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198029095210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Cherry Bomb
Жанр
Soul
Трек-лист
Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater, Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah (Part 6-12) (Remix), Fucking Young, Perfect, Smuckers, Keep Da O's, Okaga, CA, Yellow (Bonus)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deathcamp, Buffalo, Pilot, Run, Find Your Wings, Cherry Bomb, Blow My Load, 2Seater, Hair Blows, The Brown Stains Of Darkeese Latifah (Part 6-12) (Remix), Fucking Young, Perfect, Smuckers, Keep Da O's, Okaga, CA, Yellow (Bonus)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Creator Tyler - Cherry Bomb (coloured) (0198029095210) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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