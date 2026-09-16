Top.Mail.Ru
Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка - фото 1
Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка - фото 1
  • Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bad Boy
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bad Boy
Barcode
[5056556146049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Look, The Bay, Heartbreaker, Lately, A Thing For Me, Love Letters, My Heart Rate Rapid, I'm Aquarius, Reservoir, The Light, Salted Caramel Ice Cream, Everything Goes My Way, Corinne, This Could Be Beautiful (It Is), Night Owl, Old Skool, Walking In The Dark, Things will be fine, Right on time, You Could Easily Have Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка

Отмечая 20 лет определения и переосмысления электронного альтернативного попа, Metronomy Greatest Hits представляет собой первую полную коллекцию их «суперхитов», охватывающую все 7 студийных альбомов. Группа Metronomy, основанная Джозефом Маунтом в 1999 году выпустила шесть успешных студийных альбомов и стала одним из самых влиятельных электронных коллективов Великобритании. Известные своей самобытной визуальной эстетикой, инновационными методами продюсирования и энергичными живыми выступлениями, Metronomy продолжают стирать границы между экспериментальной электронной музыкой и доступной поп-музыкой. От очарования ранних треков, таких как « You Could Easily Have Me », до изысканной поп-музыки « The Look » и танцевальной магии « Love Letters », самобытное звучание Metronomy постоянно раздвигает границы, сохраняя при этом свою безошибочную самобытность.

Отзывы о товаре Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bad Boy
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bad Boy
Barcode
[5056556146049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Metronomy
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Look, The Bay, Heartbreaker, Lately, A Thing For Me, Love Letters, My Heart Rate Rapid, I'm Aquarius, Reservoir, The Light, Salted Caramel Ice Cream, Everything Goes My Way, Corinne, This Could Be Beautiful (It Is), Night Owl, Old Skool, Walking In The Dark, Things will be fine, Right on time, You Could Easily Have Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Отмечая 20 лет определения и переосмысления электронного альтернативного попа, Metronomy Greatest Hits представляет собой первую полную коллекцию их «суперхитов», охватывающую все 7 студийных альбомов. Группа Metronomy, основанная Джозефом Маунтом в 1999 году выпустила шесть успешных студийных альбомов и стала одним из самых влиятельных электронных коллективов Великобритании. Известные своей самобытной визуальной эстетикой, инновационными методами продюсирования и энергичными живыми выступлениями, Metronomy продолжают стирать границы между экспериментальной электронной музыкой и доступной поп-музыкой. От очарования ранних треков, таких как « You Could Easily Have Me », до изысканной поп-музыки « The Look » и танцевальной магии « Love Letters », самобытное звучание Metronomy постоянно раздвигает границы, сохраняя при этом свою безошибочную самобытность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metronomy - Greatest Hits (5056556146049) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...