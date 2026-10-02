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The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка

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The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 1
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 2
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 3
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 4
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 5
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 6
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 7
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 8
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
To The 5 Boroughs
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Beastie Boys, The
filter_none Товар входит в коллекцию Beastie Boys, The

Коллекция Beastie Boys, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602557727937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
To The 5 Boroughs
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка

The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602557727937]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Beastie Boys
Альбом (сингл)
To The 5 Boroughs
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beastie Boys - To The 5 Boroughs (0602557727937) виниловая пластинка - купить по цене 6050 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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