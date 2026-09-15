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Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка

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Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка - фото 1
Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
Lifeblood
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка - фото 1
  • Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588654619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
Lifeblood
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1985, The Love Of Richard Nixon, Empty Souls, A Song For Departure, I Live To Fall Asleep, To Repel Ghosts, Emily, Glasnost, Always/Never, Solitude Sometimes Is, Fragments, Cardiff Afterlife
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка

Переиздание в честь 20-летия седьмого студийного альбома знаменитой валлийской рок-группы Manic Street Preachers Lifeblood. Издание на виниле.. Описанный Ники Уайром как «наш самый отстраненный альбом из всех», Lifeblood вышел в то время, когда группа размышляла о том, кем они стали и кем они могут стать. Вдохновение группа черпала в музыке, которая им нравилась в молодости: Order в стиле «Low Life», «Steve McQueen» группы Prefab Sprout, «The Flat Earth» Томаса Долби, ранние Simple Minds и электронный поп, которые доминировали в начале-середине 1980-х годов. Уайр тогда сказал: «Основные лирические темы - смерть, одиночество и призраки. Быть преследуемым историей и быть преследуемым своим собственным прошлым». Джеймс Дин Брэдфилд прокомментировал: «Мне нравилось создавать Lifeblood, потому что это было интересно». Это юбилейное издание на двух пластинках включает в себя ремастированный фронтменом группы Джеймсом Дином Брэдфилдом альбом, а также гейтфолд с новым дизайном и 20-страничный буклет.

Отзывы о товаре Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588654619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
Lifeblood
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1985, The Love Of Richard Nixon, Empty Souls, A Song For Departure, I Live To Fall Asleep, To Repel Ghosts, Emily, Glasnost, Always/Never, Solitude Sometimes Is, Fragments, Cardiff Afterlife
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Переиздание в честь 20-летия седьмого студийного альбома знаменитой валлийской рок-группы Manic Street Preachers Lifeblood. Издание на виниле.. Описанный Ники Уайром как «наш самый отстраненный альбом из всех», Lifeblood вышел в то время, когда группа размышляла о том, кем они стали и кем они могут стать. Вдохновение группа черпала в музыке, которая им нравилась в молодости: Order в стиле «Low Life», «Steve McQueen» группы Prefab Sprout, «The Flat Earth» Томаса Долби, ранние Simple Minds и электронный поп, которые доминировали в начале-середине 1980-х годов. Уайр тогда сказал: «Основные лирические темы - смерть, одиночество и призраки. Быть преследуемым историей и быть преследуемым своим собственным прошлым». Джеймс Дин Брэдфилд прокомментировал: «Мне нравилось создавать Lifeblood, потому что это было интересно». Это юбилейное издание на двух пластинках включает в себя ремастированный фронтменом группы Джеймсом Дином Брэдфилдом альбом, а также гейтфолд с новым дизайном и 20-страничный буклет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manic Street Preachers - Lifeblood (0196588654619) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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