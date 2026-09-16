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OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка

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OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 1
OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 2
OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 3
OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 4
OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 5
OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 6
OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hereditary
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715330
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588147418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hereditary
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Funeral, Mothers & Daughters, Brother & Sister, Charlie, Party, Crash, Mourning, Aftermath, S?ance / Sleepwalking, Second S?ance Pt. 1, Second S?ance Pt. 2, Second S?ance Pt. 3, Classroom, Dreaming, Book Burning, Joanie, Get Out, Leigh's Things, Steve, Peter, Chasing Peter, The Attic, Reborn, Hail, Paemon!
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к фильму "Реинкарнация". Двойной золотой виниловый тираж. Саундтрек саксофониста к этому тревожному фильму ужасов отражает самые тёмные порывы композитора, усиливая и отражая травму и страх на экране.

Отзывы о товаре OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Milan Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Milan
Barcode
[0196588147418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hereditary
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Funeral, Mothers & Daughters, Brother & Sister, Charlie, Party, Crash, Mourning, Aftermath, S?ance / Sleepwalking, Second S?ance Pt. 1, Second S?ance Pt. 2, Second S?ance Pt. 3, Classroom, Dreaming, Book Burning, Joanie, Get Out, Leigh's Things, Steve, Peter, Chasing Peter, The Attic, Reborn, Hail, Paemon!
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек к фильму "Реинкарнация". Двойной золотой виниловый тираж. Саундтрек саксофониста к этому тревожному фильму ужасов отражает самые тёмные порывы композитора, усиливая и отражая травму и страх на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Hereditary (Colin Stetson) (coloured) (0196588147418) виниловая пластинка - по цене 6390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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