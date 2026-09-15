The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка
Voodoo Lounge — 20-й британский и 22-й американский студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в 1994 году. Издание на цветном виниле. Voodoo Lounge стал первым альбомом группы без их оригинального басиста Билла Ваймана. Уход Билла действительно означал конец 30-летней эпохи, но Voodoo Lounge ознаменовал новый старт для обновленной группы с новым продюсером. Правда, четыре участника группы играли вместе уже двадцать лет (трое из них - более тридцати), но потеря басиста могла обернуться катастрофой, и новый продюсер, особенно для успешной группы был определенным риском. The Rolling Stones восприняли эту ситуацию как возможность, и результаты оказались вдохновляющими, аутентичными и вызвали широкое восхищение. Альбом пользовался огромной популярностью по всем стандартам, став дважды платиновым в США и породив несколько хит-синглов в Великобритании, хотя успех сингла в США оказался недостижимым. Тринадцатимесячный тур по шести континентам в поддержку альбома собрал 320 000 000 долларов, что стало вторым самым успешным туром группы за всю историю после A Bigger Bang.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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