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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Voodoo Lounge
Жанр
Кантри
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465212099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Voodoo Lounge
Жанр
Кантри
Трек-лист
Love Is Strong, You Got Me Rocking, Sparks Will Fly, The Worst, New Faces, Moon Is Up, Out of Tears, I Go Wild, Brand New Car, Sweethearts Together, Suck On The Jugular, Blinded By Rainbows, Baby Break It Down, Thru And Thru, Mean Disposition
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка

Voodoo Lounge — 20-й британский и 22-й американский студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в 1994 году. Издание на цветном виниле. Voodoo Lounge стал первым альбомом группы без их оригинального басиста Билла Ваймана. Уход Билла действительно означал конец 30-летней эпохи, но Voodoo Lounge ознаменовал новый старт для обновленной группы с новым продюсером. Правда, четыре участника группы играли вместе уже двадцать лет (трое из них - более тридцати), но потеря басиста могла обернуться катастрофой, и новый продюсер, особенно для успешной группы был определенным риском. The Rolling Stones восприняли эту ситуацию как возможность, и результаты оказались вдохновляющими, аутентичными и вызвали широкое восхищение. Альбом пользовался огромной популярностью по всем стандартам, став дважды платиновым в США и породив несколько хит-синглов в Великобритании, хотя успех сингла в США оказался недостижимым. Тринадцатимесячный тур по шести континентам в поддержку альбома собрал 320 000 000 долларов, что стало вторым самым успешным туром группы за всю историю после A Bigger Bang.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465212099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Voodoo Lounge
Жанр
Кантри
Трек-лист
Love Is Strong, You Got Me Rocking, Sparks Will Fly, The Worst, New Faces, Moon Is Up, Out of Tears, I Go Wild, Brand New Car, Sweethearts Together, Suck On The Jugular, Blinded By Rainbows, Baby Break It Down, Thru And Thru, Mean Disposition
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Voodoo Lounge — 20-й британский и 22-й американский студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в 1994 году. Издание на цветном виниле. Voodoo Lounge стал первым альбомом группы без их оригинального басиста Билла Ваймана. Уход Билла действительно означал конец 30-летней эпохи, но Voodoo Lounge ознаменовал новый старт для обновленной группы с новым продюсером. Правда, четыре участника группы играли вместе уже двадцать лет (трое из них - более тридцати), но потеря басиста могла обернуться катастрофой, и новый продюсер, особенно для успешной группы был определенным риском. The Rolling Stones восприняли эту ситуацию как возможность, и результаты оказались вдохновляющими, аутентичными и вызвали широкое восхищение. Альбом пользовался огромной популярностью по всем стандартам, став дважды платиновым в США и породив несколько хит-синглов в Великобритании, хотя успех сингла в США оказался недостижимым. Тринадцатимесячный тур по шести континентам в поддержку альбома собрал 320 000 000 долларов, что стало вторым самым успешным туром группы за всю историю после A Bigger Bang.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Voodoo Lounge (coloured) (0602465212099) виниловая пластинка - по цене 6390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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