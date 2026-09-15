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Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка

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Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 1
Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 2
Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 3
Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 4
Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 5
Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Slow, Deep and Hard
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 1
  • Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 2
  • Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 3
  • Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 4
  • Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 5
  • Type O Negative - Slow Deep &amp; Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Slow, Deep and Hard
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
Unsuccessfully Coping With The Natural Beauty Of Infidelity, Der Untermensch, Xero Tolerance, Prelude To Agony, Glass Walls Of Limbo (Dance Mix), The Misinterpretation Of Silence And Its Disasterous Consequences, Gravitational Constant: G = 6.67x10xx cmxx gmxx secxx, Hey Pete (Petes Ego Trip Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка

Type O Negative — американская готик-метал-группа, созданная в Бруклине в 1989 году. В ее состав вошли Питер Стил (вокал, бас-гитара), Кенни Хики (гитара, бэк-вокал), Джош Сильвер (клавишные, бэк-вокал) и Сол Абрускато (ударные, перкуссия) — последнего вскоре заменил Джонни Келли. В 1991 году группа выпустила дебютный студийный альбом «Slow, Deep and Hard» на лейбле Roadrunner Records. Изначально он назывался «None More Negative» и впервые вышел в 1990 году под старым названием группы — Repulsion. В альбоме можно расслышать первобытную грубость, характерную для предыдущей группы Питера Стила Carnivore. Но к ней добавились типичные черты стиля Type O Negative — например, их фирменное звучание, в котором смешались дум-метал, готик-рок, новую волну и индастриал. «Slow, Deep and Hard» — наполовину автобиографичный альбом, полный черного юмора, основанного на неудачных отношениях вокалиста и бас-гитариста Питера Стила. Фирменный юмор группы нашел свое отражение на обложке с размытым изображением сексуального акта. Как рассказал гитарист Кенни Хики, Стил придумал рифф песни «Gravitational Constant: G = 6.67 ? 10?8 cm?3 gm?1 sec?2» (также известной как «Gravity»), вдохновившись музыкальной темой из американского ситкома «Семейка монстров» 1964 года. В честь 30-й годовщины «Slow, Deep and Hard» лейблы Roadrunner Records и Run Out Groove выпускают отремастированное переиздание альбома на виниловых пластинках. Юбилейное делюкс-издание выйдет на цветном черно-зеленом виниле и будет продаваться в двойном конверте вместе с эксклюзивным цветным плакатом.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Slow, Deep and Hard
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
Unsuccessfully Coping With The Natural Beauty Of Infidelity, Der Untermensch, Xero Tolerance, Prelude To Agony, Glass Walls Of Limbo (Dance Mix), The Misinterpretation Of Silence And Its Disasterous Consequences, Gravitational Constant: G = 6.67x10xx cmxx gmxx secxx, Hey Pete (Petes Ego Trip Version)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Type O Negative — американская готик-метал-группа, созданная в Бруклине в 1989 году. В ее состав вошли Питер Стил (вокал, бас-гитара), Кенни Хики (гитара, бэк-вокал), Джош Сильвер (клавишные, бэк-вокал) и Сол Абрускато (ударные, перкуссия) — последнего вскоре заменил Джонни Келли. В 1991 году группа выпустила дебютный студийный альбом «Slow, Deep and Hard» на лейбле Roadrunner Records. Изначально он назывался «None More Negative» и впервые вышел в 1990 году под старым названием группы — Repulsion. В альбоме можно расслышать первобытную грубость, характерную для предыдущей группы Питера Стила Carnivore. Но к ней добавились типичные черты стиля Type O Negative — например, их фирменное звучание, в котором смешались дум-метал, готик-рок, новую волну и индастриал. «Slow, Deep and Hard» — наполовину автобиографичный альбом, полный черного юмора, основанного на неудачных отношениях вокалиста и бас-гитариста Питера Стила. Фирменный юмор группы нашел свое отражение на обложке с размытым изображением сексуального акта. Как рассказал гитарист Кенни Хики, Стил придумал рифф песни «Gravitational Constant: G = 6.67 ? 10?8 cm?3 gm?1 sec?2» (также известной как «Gravity»), вдохновившись музыкальной темой из американского ситкома «Семейка монстров» 1964 года. В честь 30-й годовщины «Slow, Deep and Hard» лейблы Roadrunner Records и Run Out Groove выпускают отремастированное переиздание альбома на виниловых пластинках. Юбилейное делюкс-издание выйдет на цветном черно-зеленом виниле и будет продаваться в двойном конверте вместе с эксклюзивным цветным плакатом.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Type O Negative - Slow Deep & Hard (coloured) (0603497824625) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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